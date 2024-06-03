https://ria.ru/20240603/rkn-1950161854.html
РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов
РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов - РИА Новости, 03.06.2024
РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:42
2024-06-03T13:42
2024-06-03T13:45
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов, предварительно причина в сбое на участке магистральной сети связи, говорится на сайте ведомства."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240603/golovanov-1949438535.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов
РКН: некоторые государственные сайты частично недоступны из-за сбоя