https://ria.ru/20240603/rkn-1950161854.html

РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов

РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов - РИА Новости, 03.06.2024

РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:42

2024-06-03T13:42

2024-06-03T13:45

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов, предварительно причина в сбое на участке магистральной сети связи, говорится на сайте ведомства."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов. Предварительная причина - сбой на одном из участков магистральной сети связи. Проводится анализ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240603/golovanov-1949438535.html

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2024

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии