https://ria.ru/20240603/ritter-1950294301.html

Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями

Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями - РИА Новости, 03.06.2024

Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями

Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости назвал незаконным изъятие у него американскими властями паспорта, пообещал оспорить этот шаг. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T23:26

2024-06-03T23:26

2024-06-03T23:26

сша

скотт риттер

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости назвал незаконным изъятие у него американскими властями паспорта, пообещал оспорить этот шаг. "Я буду оспаривать решение правительства, поскольку его надо оспорить. То, что они сделали, является явно незаконным и нарушает мои конституционные права", - сказал Риттер. В ответ на вопрос о том, будет ли он подавать в суд, Риттер отметил, что ему надо прежде всего "собрать информацию и выяснить, почему они это сделали". "Это создаст мне условия для потенциального иска", - добавил он. "Но я буду оспаривать их решение, без сомнения", - добавил он.

https://ria.ru/20240603/ritter-1950294037.html

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сша, скотт риттер, в мире