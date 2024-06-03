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Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями - РИА Новости, 03.06.2024
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23:26 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294301.html
Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями
Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями - РИА Новости, 03.06.2024
Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями
Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости назвал незаконным изъятие у него американскими властями паспорта, пообещал оспорить этот шаг. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:26
2024-06-03T23:26
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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости назвал незаконным изъятие у него американскими властями паспорта, пообещал оспорить этот шаг. "Я буду оспаривать решение правительства, поскольку его надо оспорить. То, что они сделали, является явно незаконным и нарушает мои конституционные права", - сказал Риттер. В ответ на вопрос о том, будет ли он подавать в суд, Риттер отметил, что ему надо прежде всего "собрать информацию и выяснить, почему они это сделали". "Это создаст мне условия для потенциального иска", - добавил он. "Но я буду оспаривать их решение, без сомнения", - добавил он.
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294037.html
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сша, скотт риттер, в мире
США, Скотт Риттер, В мире
Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта американскими властями

Риттер назвал незаконным изъятие у него паспорта американскими властями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Скотт Риттер. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер в разговоре с РИА Новости назвал незаконным изъятие у него американскими властями паспорта, пообещал оспорить этот шаг.
"Я буду оспаривать решение правительства, поскольку его надо оспорить. То, что они сделали, является явно незаконным и нарушает мои конституционные права", - сказал Риттер.
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В ответ на вопрос о том, будет ли он подавать в суд, Риттер отметил, что ему надо прежде всего "собрать информацию и выяснить, почему они это сделали". "Это создаст мне условия для потенциального иска", - добавил он.
"Но я буду оспаривать их решение, без сомнения", - добавил он.
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