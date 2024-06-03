https://ria.ru/20240603/ritter-1950292544.html
Риттер сообщил, что вместе с ним с рейса сняли Наполитано
Риттер сообщил, что вместе с ним с рейса сняли Наполитано - РИА Новости, 03.06.2024
Риттер сообщил, что вместе с ним с рейса сняли Наполитано
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил РИА Новости, что вместе с ним с самолета сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, также не дав... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:01
2024-06-03T23:01
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил РИА Новости, что вместе с ним с самолета сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, также не дав вылететь на ПМЭФ. Ранее в понедельник отставной офицер сообщил РИА Новости, что правоохранители США сняли его с самолета по приказу госдепа, не дав вылететь в Россию на ПМЭФ. "Бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, автор и ведущий подкаста "Judging Freedom" на YouTube, также был снят с самолета, летевшего в Россию", - сказал Риттер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/pmef-1950286689.html
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ПМЭФ-2024, США, Россия, Нью-Джерси, Скотт Риттер, В мире
Риттер сообщил, что вместе с ним с рейса сняли Наполитано
Риттер сообщил, что с рейса сняли и Наполитано, не дав вылететь на ПМЭФ