https://ria.ru/20240603/ranenye-1950290723.html
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 03.06.2024
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
2024-06-03T22:30
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что два мирных жителя пострадали вследствие обстрела со стороны ВСУ. "Город Донецк (Петровский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Петровского ранен парень 2004 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 17.50 сбросили боеприпас с беспилотника на этот же район, а в 20.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех
СЦКК ДНР: число пострадавших при обстреле Донецка выросло до 3