https://ria.ru/20240603/ranenye-1950290723.html

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 03.06.2024

Число пострадавших при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:30

2024-06-03T22:30

2024-06-03T22:30

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Петровского района Донецка возросло до трех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что два мирных жителя пострадали вследствие обстрела со стороны ВСУ. "Город Донецк (Петровский район): - в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА по улице Петровского ранен парень 2004 года рождения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ в 17.50 сбросили боеприпас с беспилотника на этот же район, а в 20.35 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району города. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия