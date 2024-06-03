Рейтинг@Mail.ru
Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 03.06.2024 (обновлено: 11:58 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/radakin-1950121162.html
Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине
Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине - РИА Новости, 03.06.2024
Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине
Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:37
2024-06-03T11:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
великобритания
тони радакин
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_0:60:1708:1021_1920x0_80_0_0_5c2c17e56c00759e3b747ee7087d0351.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью телеканалу Sky News. "Россия добивается тактических успехов на суше", - сказал он.В то же время Радакин выразил уверенность в победе Украины, указав, что в марте 2022 года, по его словам, под контроль России перешли 17% украинских территорий, тогда как сейчас речь идет об 11%, и назвал разницу "дефицитом". Глава штаба отметил, что Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны, однако сейчас, как он утверждает, между Западом и РФ идет противостояние экономик, логистики, военного производства и политической воли. Кроме того, Радакин предостерег от использования "расплывчатых формулировок" о приближении третьей мировой войны. "Нам нужно быть аккуратными и проводить различия между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов и тем, как мы вступили в мировую войну, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы сейчас каким-либо образом находимся на пороге мировой войны. Мир стал немного опаснее. Но мы должны быть спокойны благодаря тому, что у нас имеется", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html
https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950111175.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_146:0:1586:1080_1920x0_80_0_0_0b887094cbd5baa5ec6b9fc850c66b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, великобритания, тони радакин, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Великобритания, Тони Радакин, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире
Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине

Радакин: Россия добивается успехов на суше

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью телеканалу Sky News.
«
"Россия добивается тактических успехов на суше", - сказал он.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
"Пришли в ярость": в Британии рассказали, чем Россия разозлила Запад
19 мая, 09:21
В то же время Радакин выразил уверенность в победе Украины, указав, что в марте 2022 года, по его словам, под контроль России перешли 17% украинских территорий, тогда как сейчас речь идет об 11%, и назвал разницу "дефицитом".
Глава штаба отметил, что Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны, однако сейчас, как он утверждает, между Западом и РФ идет противостояние экономик, логистики, военного производства и политической воли. Кроме того, Радакин предостерег от использования "расплывчатых формулировок" о приближении третьей мировой войны.
"Нам нужно быть аккуратными и проводить различия между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов и тем, как мы вступили в мировую войну, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы сейчас каким-либо образом находимся на пороге мировой войны. Мир стал немного опаснее. Но мы должны быть спокойны благодаря тому, что у нас имеется", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Зеленский пожаловался на психическое здоровье украинских солдат
Вчера, 11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВеликобританияТони РадакинВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала