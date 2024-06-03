Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине
Радакин: Россия добивается успехов на суше
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью телеканалу Sky News.
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"Россия добивается тактических успехов на суше", - сказал он.
В то же время Радакин выразил уверенность в победе Украины, указав, что в марте 2022 года, по его словам, под контроль России перешли 17% украинских территорий, тогда как сейчас речь идет об 11%, и назвал разницу "дефицитом".
Глава штаба отметил, что Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны, однако сейчас, как он утверждает, между Западом и РФ идет противостояние экономик, логистики, военного производства и политической воли. Кроме того, Радакин предостерег от использования "расплывчатых формулировок" о приближении третьей мировой войны.
"Нам нужно быть аккуратными и проводить различия между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов и тем, как мы вступили в мировую войну, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы сейчас каким-либо образом находимся на пороге мировой войны. Мир стал немного опаснее. Но мы должны быть спокойны благодаря тому, что у нас имеется", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.