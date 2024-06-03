https://ria.ru/20240603/radakin-1950121162.html

Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине

Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине - РИА Новости, 03.06.2024

Глава штаба обороны Британии признал успехи российской армии на Украине

Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:37

2024-06-03T11:37

2024-06-03T11:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

великобритания

тони радакин

владимир путин

такер карлсон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839499056_0:60:1708:1021_1920x0_80_0_0_5c2c17e56c00759e3b747ee7087d0351.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские войска добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, признал глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин в интервью телеканалу Sky News. "Россия добивается тактических успехов на суше", - сказал он.В то же время Радакин выразил уверенность в победе Украины, указав, что в марте 2022 года, по его словам, под контроль России перешли 17% украинских территорий, тогда как сейчас речь идет об 11%, и назвал разницу "дефицитом". Глава штаба отметил, что Россия не хочет войны с НАТО или ядерной войны, однако сейчас, как он утверждает, между Западом и РФ идет противостояние экономик, логистики, военного производства и политической воли. Кроме того, Радакин предостерег от использования "расплывчатых формулировок" о приближении третьей мировой войны. "Нам нужно быть аккуратными и проводить различия между действительно серьезными и глубокими угрозами в конце 1930-х годов и тем, как мы вступили в мировую войну, и не использовать расплывчатые формулировки о том, что мы сейчас каким-либо образом находимся на пороге мировой войны. Мир стал немного опаснее. Но мы должны быть спокойны благодаря тому, что у нас имеется", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240519/proryv-1946974939.html

https://ria.ru/20240603/zelenskiy-1950111175.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, великобритания, тони радакин, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире