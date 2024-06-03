https://ria.ru/20240603/pvo-1950289010.html

ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью

ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024

ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:12

2024-06-03T22:12

2024-06-03T23:06

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, пострадавших нет.По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, в селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома, в селе Ясные Зори - на территории частного домовладения - посечен забор, еще в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор.

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины