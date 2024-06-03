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ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:12
2024-06-03T22:12
2024-06-03T23:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, пострадавших нет.По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, в селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома, в селе Ясные Зори - на территории частного домовладения - посечен забор, еще в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью
МО: ПВО сбила шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью