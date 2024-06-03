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ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:12 03.06.2024 (обновлено: 23:06 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pvo-1950289010.html
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:12
2024-06-03T23:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, пострадавших нет.По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, в селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома, в селе Ясные Зори - на территории частного домовладения - посечен забор, еще в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор.
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила шесть снарядов РСЗО над Белгородской областью

МО: ПВО сбила шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня "Ольха" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Новосадовый пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, в селе Шишино пробиты кровли гаража и частного жилого дома, в селе Ясные Зори - на территории частного домовладения - посечен забор, еще в одном частном жилом доме повреждены кровля, фасад и забор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияБезопасностьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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