https://ria.ru/20240603/pvo-1950084358.html

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские системы ПВО минувшей ночью сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T07:01

2024-06-03T07:01

2024-06-03T07:08

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении оборонного ведомства.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф