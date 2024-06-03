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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 03.06.2024
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО минувшей ночью сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T07:01
2024-06-03T07:01
2024-06-03T07:08
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении оборонного ведомства.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
МО: силы ПВО ночью сбили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области