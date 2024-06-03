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"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне - РИА Новости, 03.06.2024
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21:08 03.06.2024 (обновлено: 21:57 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/putin-1950283031.html
"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне
"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне - РИА Новости, 03.06.2024
"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне
Соединенные Штаты, спровоцировав войну с Россией, окажутся уязвимы перед ракетными ударами, предупредил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:08
2024-06-03T21:57
россия
москва
европа
центральное разведывательное управление (цру)
нато
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, спровоцировав войну с Россией, окажутся уязвимы перед ракетными ударами, предупредил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия не уязвима так, как мы. У России есть мощные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У Соединенных Штатов нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты", — отметил он.По словам эксперта, Москва также обладает мощным подводным морским флотом, который может нести серьезную угрозу для Вашингтона. При этом Джонсон добавляет, что Россия никогда не планировала использовать это, а эскалация напряженности, наоборот, исходит со стороны Запада."Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это", — резюмировал эксперт.Как отметил президент Владимир Путин, Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Россия к этому готова.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html
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россия, москва, европа, центральное разведывательное управление (цру), нато, владимир путин
Россия, Москва, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Владимир Путин
"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

Джонсон: США окажутся уязвимы перед российскими ракетами в случае войны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, спровоцировав войну с Россией, окажутся уязвимы перед ракетными ударами, предупредил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Россия не уязвима так, как мы. У России есть мощные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У Соединенных Штатов нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты", — отметил он.
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По словам эксперта, Москва также обладает мощным подводным морским флотом, который может нести серьезную угрозу для Вашингтона. При этом Джонсон добавляет, что Россия никогда не планировала использовать это, а эскалация напряженности, наоборот, исходит со стороны Запада.
"Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это", — резюмировал эксперт.
Как отметил президент Владимир Путин, Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Россия к этому готова.
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