https://ria.ru/20240603/putin-1950283031.html

"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне - РИА Новости, 03.06.2024

"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

Соединенные Штаты, спровоцировав войну с Россией, окажутся уязвимы перед ракетными ударами, предупредил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:08

2024-06-03T21:08

2024-06-03T21:57

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центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты, спровоцировав войну с Россией, окажутся уязвимы перед ракетными ударами, предупредил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия не уязвима так, как мы. У России есть мощные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У Соединенных Штатов нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты", — отметил он.По словам эксперта, Москва также обладает мощным подводным морским флотом, который может нести серьезную угрозу для Вашингтона. При этом Джонсон добавляет, что Россия никогда не планировала использовать это, а эскалация напряженности, наоборот, исходит со стороны Запада."Соединенные Штаты и Европа, большая часть Европы, открыто угрожают напасть на Россию, и вы знаете, что Путин, как и другие политики, не может игнорировать это", — резюмировал эксперт.Как отметил президент Владимир Путин, Москва не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Россия к этому готова.

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950278202.html

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россия, москва, европа, центральное разведывательное управление (цру), нато, владимир путин