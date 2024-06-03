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Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 03.06.2024
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15:05 03.06.2024 (обновлено: 15:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/putin-1950191459.html
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 03.06.2024
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:05
2024-06-03T15:10
россия
экономика
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июня президент России Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Профильной темой станет развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития РФ (Максим) Решетников и глава Нижегородской области (Глеб) Никитин", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, экономика, владимир путин, правительство рф
Россия, Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с правительством

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого июня президент России Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Профильной темой станет развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития РФ (Максим) Решетников и глава Нижегородской области (Глеб) Никитин", - говорится в сообщении.
Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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