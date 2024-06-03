https://ria.ru/20240603/putin-1950191459.html

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 03.06.2024

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:05

2024-06-03T15:05

2024-06-03T15:10

россия

экономика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства, профильной темой станет развитие автомобильного туризма в РФ, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июня президент России Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Профильной темой станет развитие автомобильного туризма в России. С докладами выступят министр экономического развития РФ (Максим) Решетников и глава Нижегородской области (Глеб) Никитин", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экономика, владимир путин, правительство рф