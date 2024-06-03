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Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:31 03.06.2024 (обновлено: 12:32 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/putin-1950139817.html
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:31
2024-06-03T12:32
россия
дмитрий песков
владимир путин
пмэф-2024
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, Экономика
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.
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ПМЭФ-2024РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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