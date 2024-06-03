https://ria.ru/20240603/putin-1950139817.html

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:31

2024-06-03T12:31

2024-06-03T12:32

россия

дмитрий песков

владимир путин

пмэф-2024

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", - сказал Песков журналистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240522/pmef-1947616476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, экономика