Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России
Пушилин: разрешение США бить по РФ легализует уже применяемое западное оружие
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Разрешение Украине наносить удары по объектам в России западным оружием - это легализация уже ранее применяемого вооружения, но вряд ли это повлияет на ситуацию на линии фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "России 24".
Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Таких договоренностей США, Франция, Великобритания и Германия достигли во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности в среду и четверг. Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что это решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Германия, в числе прочего, поставляет Украине и ЗРК Patriot.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
"С моей точки зрения, заявления рядом западных стран, в том числе США, это не более чем легализация уже ранее применяемого западного вооружения по российским территориям, в том числе и по Белгородской области… Говорить про какое-то кардинальное изменение ситуации на линии фронта, конечно же, не приходится. Здесь можно говорить, что это усложняет в каких-то моментах работу наших подразделений, но не меняет общий контур выполнения задач по освобождению территорию ДНР и созданию санитарных зон", - сказал Пушилин.
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.