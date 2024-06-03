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Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 03.06.2024 (обновлено: 10:32 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pushilin-1950105466.html
Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России
Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России - РИА Новости, 03.06.2024
Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России
Разрешение Украине наносить удары по объектам в России западным оружием - это легализация уже ранее применяемого вооружения, но вряд ли это повлияет на ситуацию РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:30
2024-06-03T10:32
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
денис пушилин
нато
в мире
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Разрешение Украине наносить удары по объектам в России западным оружием - это легализация уже ранее применяемого вооружения, но вряд ли это повлияет на ситуацию на линии фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "России 24".Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Таких договоренностей США, Франция, Великобритания и Германия достигли во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности в среду и четверг. Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что это решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Германия, в числе прочего, поставляет Украине и ЗРК Patriot.Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию."С моей точки зрения, заявления рядом западных стран, в том числе США, это не более чем легализация уже ранее применяемого западного вооружения по российским территориям, в том числе и по Белгородской области… Говорить про какое-то кардинальное изменение ситуации на линии фронта, конечно же, не приходится. Здесь можно говорить, что это усложняет в каких-то моментах работу наших подразделений, но не меняет общий контур выполнения задач по освобождению территорию ДНР и созданию санитарных зон", - сказал Пушилин.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html
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россия, сша, украина, денис пушилин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Денис Пушилин, НАТО, В мире
Пушилин прокомментировал разрешение на удары западным оружием по России

Пушилин: разрешение США бить по РФ легализует уже применяемое западное оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Разрешение Украине наносить удары по объектам в России западным оружием - это легализация уже ранее применяемого вооружения, но вряд ли это повлияет на ситуацию на линии фронта, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "России 24".
Представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Таких договоренностей США, Франция, Великобритания и Германия достигли во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности в среду и четверг. Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что это решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Германия, в числе прочего, поставляет Украине и ЗРК Patriot.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
"С моей точки зрения, заявления рядом западных стран, в том числе США, это не более чем легализация уже ранее применяемого западного вооружения по российским территориям, в том числе и по Белгородской области… Говорить про какое-то кардинальное изменение ситуации на линии фронта, конечно же, не приходится. Здесь можно говорить, что это усложняет в каких-то моментах работу наших подразделений, но не меняет общий контур выполнения задач по освобождению территорию ДНР и созданию санитарных зон", - сказал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"А нас-то за что?" Запад ощутил, каково быть мишенью России
31 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДенис ПушилинНАТОВ мире
 
 
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