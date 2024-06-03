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В Петербурге задержали экс-главу строительной компании - РИА Новости, 03.06.2024
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19:44 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950272475.html
В Петербурге задержали экс-главу строительной компании
В Петербурге задержали экс-главу строительной компании - РИА Новости, 03.06.2024
В Петербурге задержали экс-главу строительной компании
Экс-глава стройкомпании Петербурга, которая занималась ремонтом дорог, задержан по налоговому делу 2017 года, все это время он находился в федеральном розыске,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:44
2024-06-03T19:44
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Экс-глава стройкомпании Петербурга, которая занималась ремонтом дорог, задержан по налоговому делу 2017 года, все это время он находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Второго июня в 03:30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России совместно с экипажем Госавтоинспекции у дома 21 по бульвару Новаторов задержан находящийся в федеральном розыске 72-летний петербуржец. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Установлено, что в 2017 году задержанный, являясь руководителем и акционером предприятия по строительству автомобильных дорог, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам на сумму 102 миллиона рублей, перечислил на расчетный счет другой организации 38 миллионов рублей. "Мужчина доставлен в отдел полиции по Кировскому району Петербурга для дальнейшей передачи инициатору розыска", - добавил в пресс-службе регионального Главка МВД. В пресс-релизе не приводятся персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативные службах уточнил, что речь идет о Владимире Гурьянове - бывшем гендиректоре компании "Лендорстрой-2".
https://ria.ru/20240603/zaderzhanie-1950184992.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район
В Петербурге задержали экс-главу строительной компании

ГУМВД: в Петербурге задержали экс-главу стройкомпании по налоговому делу 2017 г.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Экс-глава стройкомпании Петербурга, которая занималась ремонтом дорог, задержан по налоговому делу 2017 года, все это время он находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Второго июня в 03:30 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России совместно с экипажем Госавтоинспекции у дома 21 по бульвару Новаторов задержан находящийся в федеральном розыске 72-летний петербуржец. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
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Установлено, что в 2017 году задержанный, являясь руководителем и акционером предприятия по строительству автомобильных дорог, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должна была быть взыскана недоимка по налогам на сумму 102 миллиона рублей, перечислил на расчетный счет другой организации 38 миллионов рублей.
"Мужчина доставлен в отдел полиции по Кировскому району Петербурга для дальнейшей передачи инициатору розыска", - добавил в пресс-службе регионального Главка МВД.
В пресс-релизе не приводятся персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативные службах уточнил, что речь идет о Владимире Гурьянове - бывшем гендиректоре компании "Лендорстрой-2".
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