https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950266359.html
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки - РИА Новости, 03.06.2024
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки
Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после того, как петербурженке стало плохо во время нанесения татуировки и ее госпитализировали с отравлением,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:08
2024-06-03T19:08
2024-06-03T19:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после того, как петербурженке стало плохо во время нанесения татуировки и ее госпитализировали с отравлением, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. В воскресенье в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту в Санкт-Петербурге мастер наносил 24-летней местной жительнице татуировку. После инъекции с обезболивающим ей стало плохо и она была доставлена в больницу. "По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба ГСУСК. Как следует из пресс-релиза ведомства, в настоящее время личность мастера-татуировщика не установлена. "Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки
СК возбудил дело после госпитализации петербурженки, отравившейся на тату-сеансе