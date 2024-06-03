Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 03.06.2024 (обновлено: 19:11 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950266359.html
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки - РИА Новости, 03.06.2024
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки
Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после того, как петербурженке стало плохо во время нанесения татуировки и ее госпитализировали с отравлением,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:08
2024-06-03T19:11
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_83202ca5d06b5d8ced457b3a72a1e7be.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после того, как петербурженке стало плохо во время нанесения татуировки и ее госпитализировали с отравлением, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. В воскресенье в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту в Санкт-Петербурге мастер наносил 24-летней местной жительнице татуировку. После инъекции с обезболивающим ей стало плохо и она была доставлена в больницу. "По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба ГСУСК. Как следует из пресс-релиза ведомства, в настоящее время личность мастера-татуировщика не установлена. "Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20240530/mikhaylov-1949257573.html
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905554227.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942455047_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2290364fa43c36cfabbfbb8712222fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после татуировки

СК возбудил дело после госпитализации петербурженки, отравившейся на тату-сеансе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о небезопасных услугах возбудили после того, как петербурженке стало плохо во время нанесения татуировки и ее госпитализировали с отравлением, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
В воскресенье в одной из квартир в доме по Владимирскому проспекту в Санкт-Петербурге мастер наносил 24-летней местной жительнице татуировку. После инъекции с обезболивающим ей стало плохо и она была доставлена в больницу.
Народный артист РСФСР Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Чите госпитализировали народного артиста Михайлова
30 мая, 05:30
"По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщает пресс-служба ГСУСК.
Как следует из пресс-релиза ведомства, в настоящее время личность мастера-татуировщика не установлена.
"Выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Число отравившихся участников циркового конкурса в Перми достигло 20
27 октября 2023, 09:29
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала