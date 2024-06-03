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Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми

Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми - РИА Новости, 03.06.2024

Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми

Правительство РФ считает, что законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми нуждается в концептуальной... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:11

2024-06-03T14:11

2024-06-03T14:11

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ считает, что законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми нуждается в концептуальной переработке, он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, следует из официального отзыва кабмина, который размещен в электронной базе Госдумы. Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. "Принятие законопроекта в представленной редакции может повлечь риски снижения конкурентоспособности работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, на рынке труда в связи с тем, что работодатель при приеме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести, с учетом преференций, уже установленных для этих работников Трудовым кодексом Российской Федерации. С учетом изложенного законопроект нуждается в концептуальной переработке", - сказано в документе.

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф