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Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми - РИА Новости, 03.06.2024
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14:11 03.06.2024
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Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми
Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми - РИА Новости, 03.06.2024
Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми
Правительство РФ считает, что законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми нуждается в концептуальной... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:11
2024-06-03T14:11
общество
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лдпр
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ считает, что законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми нуждается в концептуальной переработке, он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, следует из официального отзыва кабмина, который размещен в электронной базе Госдумы. Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. "Принятие законопроекта в представленной редакции может повлечь риски снижения конкурентоспособности работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, на рынке труда в связи с тем, что работодатель при приеме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести, с учетом преференций, уже установленных для этих работников Трудовым кодексом Российской Федерации. С учетом изложенного законопроект нуждается в концептуальной переработке", - сказано в документе.
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Правительство оценило проект о сокращении рабочей недели женщинам с детьми

Правительство: проект о сокращении рабнедели женщинам с детьми нужно изменить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на здание дома правительства Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ считает, что законопроект ЛДПР о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми нуждается в концептуальной переработке, он может повлечь риски снижения конкурентоспособности на рынке труда работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, следует из официального отзыва кабмина, который размещен в электронной базе Госдумы.
Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается сократить до 39 часов рабочую неделю для женщин с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет.
"Принятие законопроекта в представленной редакции может повлечь риски снижения конкурентоспособности работников из числа женщин, имеющих двух и более детей, на рынке труда в связи с тем, что работодатель при приеме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести, с учетом преференций, уже установленных для этих работников Трудовым кодексом Российской Федерации. С учетом изложенного законопроект нуждается в концептуальной переработке", - сказано в документе.
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