https://ria.ru/20240603/prodovolstvie-1950211885.html

Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин

Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2024

Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин

Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:07

2024-06-03T16:07

2024-06-03T16:11

россия

казахстан

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе". Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно". Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды. "У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ. "У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он. Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока. "Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240603/mishustin-1950199699.html

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html

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россия, казахстан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире