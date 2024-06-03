Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 03.06.2024 (обновлено: 16:11 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/prodovolstvie-1950211885.html
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2024
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин
Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:07
2024-06-03T16:11
россия
казахстан
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932518252_258:0:2673:1358_1920x0_80_0_0_6fe3bd1f3b4a36384e1380ab17bee8a3.jpg
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе". Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно". Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды. "У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ. "У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он. Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока. "Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950199699.html
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html
https://ria.ru/20240603/mishustin-1950195685.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932518252_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0ce354bd59fec73d73044ac700e4b4f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Казахстан, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Россия продолжит ответственно действовать на мировом рынке, заявил Мишустин

Мишустин: РФ продолжит ответственно действовать на мировом рынке продовольствия

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Россия продолжит самым ответственным образом действовать на мировом рынке продовольствия, снабжая своих партнеров всем необходимым, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"В самое сложное время и Россия, и страны-члены "пятерки" (ЕАЭС) вели себя очень ответственно на мировом рынке продовольствия. Уверен абсолютно, что мы будем продолжать так себя вести и, конечно, обеспечивать всех наших друзей и коллег по дружественным союзам всем необходимым", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность в Евразийском экономическом союзе".
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин рассказал об уровне обеспеченности ЕАЭС своим продовольствием
Вчера, 15:32
Одновременно, отметил Мишустин, будет продолжено формирование суверенитета и продовольственной безопасности стран - членов "пятерки". Также, по его словам, "Россия продолжит наращивать свой экспортный потенциал и вести себя ответственно".
Глава правительства РФ подчеркнул, что положение РФ и стран ЕАЭС позволяет оптимальными путями доставлять продовольствие и воду практически в любую точку мира. Он также напомнил, что в ЕАЭС 10% всех пахотных земель мира, примерно десятая часть мировых запасов пресной воды.
"У нас также есть возможность обеспечить энергией практически любую точку, где мы будем делать совместные инвестиционные проекты, связанные с переработкой продовольствия", - добавил премьер РФ.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
31 мая, 10:27
"У нас более 13% мировых запасов пшеницы, больше 16% - ячменя, по азотным и фосфатным удобрениям у нас примерно 10% мировых запасов, а по калийным - больше 40", - напомнил он.
Также, по словам Мишустина, у России совместно с Казахстаном примерно треть мирового производства подсолнечного масла, по молоку примерно 5% мирового производства пастеризованного и примерно 6% - обычного молока.
"Эти объемы мы обеспечиваем с Белоруссией", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин оценил значение продовольственной безопасности для России и ЕАЭС
Вчера, 15:24
 
РоссияКазахстанМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала