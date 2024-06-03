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Суд вынес приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 03.06.2024
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16:41 03.06.2024 (обновлено: 16:47 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/prigovor-1950228795.html
Суд вынес приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы
Суд вынес приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы - РИА Новости, 03.06.2024
Суд вынес приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы
Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова, которого... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:41
2024-06-03T16:47
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями после пожара в хостеле на юге Москвы с восемью погибшими, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Сабельникову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать соответствующие должности на срок 2,5 года", - рассказал собеседник агентства.Пожар произошел летом 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.Сабельников, по данным следствия, в ходе проверки хостела "ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности", а также способствовал тому, что материалы об административном правонарушении не дошли до суда, который мог бы приостановить деятельность хостела.До приговора Сабельников находился под домашним арестом, сегодня его взяли под стражу в зале суда.Также по делу о пожаре судят владельца и гендиректора фирмы-владельца хостела, обвиняемых в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, фигуранты знали о несоответствии систем противопожарной защиты и помещений хостела требованиям законодательства, но ради наживы закрывали глаза на риски.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд вынес приговор инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

Инспектор МЧС получил 5 лет колонии по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек
Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники полиции у жилого дома на Алма-Атинской улице, где располагался хостел, при пожаре в котором погибли не менее 8 человек. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нагатинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии старшего инспектора отдела надзорной деятельности столичного главка МЧС Романа Сабельникова, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями после пожара в хостеле на юге Москвы с восемью погибшими, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Сабельникову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать соответствующие должности на срок 2,5 года", - рассказал собеседник агентства.
Пожар произошел летом 2022 года на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице. По данным МЧС России, погибли восемь человек, возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Сабельников, по данным следствия, в ходе проверки хостела "ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности", а также способствовал тому, что материалы об административном правонарушении не дошли до суда, который мог бы приостановить деятельность хостела.
До приговора Сабельников находился под домашним арестом, сегодня его взяли под стражу в зале суда.
Также по делу о пожаре судят владельца и гендиректора фирмы-владельца хостела, обвиняемых в оказании небезопасных услуг. По версии следствия, фигуранты знали о несоответствии систем противопожарной защиты и помещений хостела требованиям законодательства, но ради наживы закрывали глаза на риски.
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