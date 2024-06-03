https://ria.ru/20240603/prigovor-1950112275.html

В Москве вынесли приговор немецкому инвестору

В Москве вынесли приговор немецкому инвестору - РИА Новости, 03.06.2024

В Москве вынесли приговор немецкому инвестору

Тушинский районный суд приговорил к 5 годам колонии немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой компании, передает корреспондент... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:03

2024-06-03T11:18

москва

происшествия

россия

борис зимин

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тушинский районный суд приговорил к 5 годам колонии немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой компании, передает корреспондент РИА Новости."Ральфу Новаку… по совокупности преступлений окончательно назначить 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 800 тысяч рублей", - сказал судья.Второму фигуранту Ильнуру Азмуханову назначено 4 года колонии со штрафом в 500 тысяч. Иск потерпевшего удовлетворен частично - на 393 миллиона рублей.Адвокат Новака Константин Елфимов ранее сообщал РИА Новости, что в прениях сторон прокурор просил назначить для его клиента и Азмуханова 8 и 7 лет колонии общего режима соответственно, назначить штрафы по 700 и 500 тысяч рублей, а также удовлетворить иск потерпевшего на 4 миллиарда рублей. Защита настаивала на оправдании фигурантов.Дело было возбуждено в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикта Соботки. Гражданин ФРГ счел, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене, и обратился в МВД РФ. До этого Соботка затевал тяжбы в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, но безуспешно.Новак вместе с партнером Кройхером продал указанный пакет в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экономических экспертизы. Первая, которую проводил Минюст России, оценила стоимость 52,47% акций на момент их приобретения в 2017 году в 53 копейки, позднее была проведена экспертиза в коммерческой организации, по итогам которой акции оценены в 567 миллионов рублей, что и легло в основу фабулы.Новак и Азмуханов - сотрудник российской компании "Брайнстон", созданной для ведения дел BRAG в России и также ставшей предметом разбирательства между бывшими партнерами - были помещены под стражу, но затем меру пресечения смягчили на домашний арест.По делу проходит также сын основателя "Вымпелкома" Борис Зимин*, он, как и Кройхер, заочно арестован и находится в международном розыске.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240518/aktivy-1946865317.html

https://ria.ru/20230109/zimin-1843722652.html

https://ria.ru/20230822/karshering-1891462954.html

москва

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия, борис зимин, германия