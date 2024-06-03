https://ria.ru/20240603/pozhar-1950093691.html
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров - РИА Новости, 03.06.2024
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров
Пожар произошел в магазине хозтоваров в дагестанском Хасавюрте, площадь возгорания составила 600 "квадратов", сообщили в понедельник в пресс-службе главного... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:12
2024-06-03T09:12
2024-06-03T09:20
происшествия
хасавюрт
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Пожар произошел в магазине хозтоваров в дагестанском Хасавюрте, площадь возгорания составила 600 "квадратов", сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в магазине хозтоваров в микрорайоне Восточный города Хасавюрта. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В 07.04 (мск) ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240414/pozhar-1939976631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров
В Хасавюрте загорелся магазин хозтоваров на площади 600 "квадратов"