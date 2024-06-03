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В Дагестане загорелся магазин хозтоваров - РИА Новости, 03.06.2024
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09:12 03.06.2024 (обновлено: 09:20 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/pozhar-1950093691.html
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров - РИА Новости, 03.06.2024
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров
Пожар произошел в магазине хозтоваров в дагестанском Хасавюрте, площадь возгорания составила 600 "квадратов", сообщили в понедельник в пресс-службе главного... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T09:12
2024-06-03T09:20
происшествия
хасавюрт
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Пожар произошел в магазине хозтоваров в дагестанском Хасавюрте, площадь возгорания составила 600 "квадратов", сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в магазине хозтоваров в микрорайоне Восточный города Хасавюрта. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В 07.04 (мск) ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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происшествия, хасавюрт, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане загорелся магазин хозтоваров

В Хасавюрте загорелся магазин хозтоваров на площади 600 "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ДагестанСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Хасавюрте
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Хасавюрте - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Хасавюрте
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Пожар произошел в магазине хозтоваров в дагестанском Хасавюрте, площадь возгорания составила 600 "квадратов", сообщили в понедельник в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в магазине хозтоваров в микрорайоне Восточный города Хасавюрта. Пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В 07.04 (мск) ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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ПроисшествияХасавюртРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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