https://ria.ru/20240603/potoki-1950119331.html

Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на "Северных потоках"

Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 03.06.2024

Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на "Северных потоках"

Генпрокуратура России направила Вашингтону и Берлину новые запросы из-за терактов на "Северных потоках", сообщил официальный представитель надзорного ведомства... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:33

2024-06-03T11:33

2024-06-03T12:42

в мире

россия

генеральная прокуратура рф

северный поток

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

андрей иванов

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Генпрокуратура России направила Вашингтону и Берлину новые запросы из-за терактов на "Северных потоках", сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов."Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершенными на территории России против интересов России и ее граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма — подрывом газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", — сказал он.По словам представителя ГП, несмотря на имеющиеся факты, в Штатах, Франции и на Кипре не расследовали обстоятельства финансирования и иного содействия терактам. В ФРГ же уклоняются от исполнения обязательств по сотрудничеству в этом вопросе с Россией. В то же время эти четыре страны — участники Международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и финансированием терроризма."В этой связи они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", — добавил Иванов. По данным ведомства, новые запросы призывают указанные государства начать исполнять международные обязательства по противодействию терроризму, организовать расследование противоправной деятельности и привлечь виновных к уголовной ответственности.Как указывали в российских силовых ведомствах, Запад, прежде всего НАТО, все активнее использует террористические группировки в геостратегических целях, боевикам передают современное оружие, передовые образцы средств слежения, а также разведывательную информацию. Директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что против Москвы развязали "настоящую гибридную агрессию".Теракты на "Северных потоках"Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG сообщала, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма.В начале февраля о прекращении дела о взрывах на "Северных потоках" заявил прокурор Швеции Матс Юнгквист. Он пояснил, что оно не относится к шведской юрисдикции, расследование продолжит Германия.Вскоре аналогичное решение приняла и полиция Дании. Там пришли к выводу, что имела место умышленная диверсия. При этом датские следователи не увидели достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в стране.

https://ria.ru/20240426/nebenzya-1942637529.html

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20240503/sevpotok-1943637439.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, генеральная прокуратура рф, северный поток, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), андрей иванов, сергей нарышкин, нато, франция, германия, северный поток — 2