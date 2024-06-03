https://ria.ru/20240603/post-1950275244.html

Уваркина уйдет с поста мэра Липецка

Уваркина уйдет с поста мэра Липецка - РИА Новости, 03.06.2024

Уваркина уйдет с поста мэра Липецка

Мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T20:02

2024-06-03T20:02

2024-06-03T20:10

политика

липецк

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ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

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политика, липецк