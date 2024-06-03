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Уваркина уйдет с поста мэра Липецка - РИА Новости, 03.06.2024
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20:02 03.06.2024 (обновлено: 20:10 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/post-1950275244.html
Уваркина уйдет с поста мэра Липецка
Уваркина уйдет с поста мэра Липецка - РИА Новости, 03.06.2024
Уваркина уйдет с поста мэра Липецка
Мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T20:02
2024-06-03T20:10
политика
липецк
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ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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политика, липецк
Политика, Липецк
Уваркина уйдет с поста мэра Липецка

Артамонов: Уваркина уходит с поста мэра Липецка

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЕвгения Уваркина
Евгения Уваркина - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Евгения Уваркина. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 июн – РИА Новости. Мэр Липецка Евгения Уваркина, возглавляющая город пять лет, уходит со своего поста и займет должность замгубернатора по нацпроектам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений Президента. А это требует умения и представить регион, и доказать, почему именно мы должны войти в пилотный проект или получить дополнительные средства. Уверен, что Евгения Уваркина с этой задачей справится", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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