https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html

Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 03.06.2024

Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией

Польские власти отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:36

2024-06-03T15:36

2024-06-03T15:36

в мире

белоруссия

польша

томаш семоняк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944612493_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_424ac9287cfe09f8b425dc3fa7f36502.jpg

ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские власти отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. Ранее сообщалось о том, что буферная зона и запрет доступа на приграничную территорию на белорусской границе должны были быть введены с 4 июня. "Мы работаем над распоряжением министра внутренних дел и администрации в соответствии с тем, что в минувшую среду анонсировал премьер-министр. Мы не ожидаем, что это решение будет принято завтра", - сказал Семоняк. "Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней, для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями", - добавил он. После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года. В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.

https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html

https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша, томаш семоняк