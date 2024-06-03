https://ria.ru/20240603/polsha-1950200566.html
Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией - РИА Новости, 03.06.2024
Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
Польские власти отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T15:36
2024-06-03T15:36
2024-06-03T15:36
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томаш семоняк
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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские власти отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк. Ранее сообщалось о том, что буферная зона и запрет доступа на приграничную территорию на белорусской границе должны были быть введены с 4 июня. "Мы работаем над распоряжением министра внутренних дел и администрации в соответствии с тем, что в минувшую среду анонсировал премьер-министр. Мы не ожидаем, что это решение будет принято завтра", - сказал Семоняк. "Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней, для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями", - добавил он. После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года. В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.
https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html
https://ria.ru/20240511/polsha-1945225348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, томаш семоняк
В мире, Белоруссия, Польша, Томаш Семоняк
Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
Семоняк: Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские власти отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
Ранее сообщалось о том, что буферная зона и запрет доступа на приграничную территорию на белорусской границе должны были быть введены с 4 июня.
"Мы работаем над распоряжением министра внутренних дел и администрации в соответствии с тем, что в минувшую среду анонсировал премьер-министр. Мы не ожидаем, что это решение будет принято завтра", - сказал Семоняк.
«
"Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней, для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями", - добавил он.
После начала миграционного кризиса у границ с Белоруссией в 2021 году Польша уже вводила буферную зону на границе. Данный режим был отменен после парламентских выборов осенью прошлого года.
В последнее время ситуация на границе ухудшилась. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В польских пограничников постоянно бросают палки и камни. Недавно один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата.