https://ria.ru/20240603/polsha-1950189176.html
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 03.06.2024
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:57
2024-06-03T14:57
2024-06-03T14:57
в мире
авто
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. "Фермеры перекрыли национальную дорогу DK 77 в Дуньковичках недалеко от Пшемысля. Акция протеста продлится до 30 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспортных средств полностью заблокировано. Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что для легковых автомобилей, желающих въехать или выехать из Пшемсля, был организован объезд. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://radiosputnik.ru/20240531/sikorskiy-1949775067.html
https://ria.ru/20240529/polsha-1949070670.html
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, польша, украина
В мире, Авто, Польша, Украина
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
RMF FM: фермеры заблокировали дорогу, протестуя против украинских продуктов
ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Фермеры перекрыли национальную дорогу DK 77 в Дуньковичках недалеко от Пшемысля. Акция протеста продлится до 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение транспортных средств полностью заблокировано.
Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что для легковых автомобилей, желающих въехать или выехать из Пшемсля, был организован объезд.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.