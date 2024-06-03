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Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 03.06.2024
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14:57 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/polsha-1950189176.html
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной - РИА Новости, 03.06.2024
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:57
2024-06-03T14:57
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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. "Фермеры перекрыли национальную дорогу DK 77 в Дуньковичках недалеко от Пшемысля. Акция протеста продлится до 30 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспортных средств полностью заблокировано. Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что для легковых автомобилей, желающих въехать или выехать из Пшемсля, был организован объезд. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://radiosputnik.ru/20240531/sikorskiy-1949775067.html
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в мире, авто, польша, украина
В мире, Авто, Польша, Украина
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной

RMF FM: фермеры заблокировали дорогу, протестуя против украинских продуктов

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Фермеры перекрыли национальную дорогу DK 77 в Дуньковичках недалеко от Пшемысля. Акция протеста продлится до 30 июня", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что движение транспортных средств полностью заблокировано.
Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что для легковых автомобилей, желающих въехать или выехать из Пшемсля, был организован объезд.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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