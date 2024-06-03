https://ria.ru/20240603/polsha-1950164180.html

В Варшаве обвинили Россию в ежедневных кибератаках

В Варшаве обвинили Россию в ежедневных кибератаках - РИА Новости, 03.06.2024

В Варшаве обвинили Россию в ежедневных кибератаках

Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский заявил, что страна каждый день сталкивается с кибератаками, и утверждает, что во всем виновата РФ, при этом... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:55

2024-06-03T13:55

в мире

россия

польша

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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский заявил, что страна каждый день сталкивается с кибератаками, и утверждает, что во всем виновата РФ, при этом никаких доказательств не привел. Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд. "Мы имеем дело с ежедневными атаками. Сегодня ночью и в воскресенье на территории Польши были зафиксированы несколько инцидентов, которые имели характер координированной атаки на объекты критической инфраструктуры. Они происходят ежедневно. В пятницу мы имели дело с двумя такими атаками, которые имели характер крупных критических инцидентов, в субботу очередные, ну и сегодня", - сказал Галковский журналистам. При этом он заявил, что за данными атаками стоит Россия, но не привел никаких доказательств этого. "Сегодня Польша находится в состоянии уже не холодной, но в некоторых элементах горячей кибернетической войны с Россией", - заявил министр. Ранее польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР. Министерство информатизации заявило, что подозревает, что за этим инцидентом может стоять Россия. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.

https://ria.ru/20240213/polsha-1927111350.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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в мире, россия, польша