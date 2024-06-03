https://ria.ru/20240603/polsha-1950098258.html

Польские власти объяснили сообщение о мобилизации кибератакой

Польские власти объяснили сообщение о мобилизации кибератакой - РИА Новости, 03.06.2024

Польские власти объяснили сообщение о мобилизации кибератакой

Польские власти официально подтвердили, что появившееся на информационных лентах агентства РАР сообщение о начале мобилизации и отправке польских военных на... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T09:51

2024-06-03T09:51

2024-06-03T10:02

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ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Польские власти официально подтвердили, что появившееся на информационных лентах агентства РАР сообщение о начале мобилизации и отправке польских военных на Украину было кибератакой, сообщил министр по цифровым технологиям Кшиштоф Гавровский в интервью изданию Gazetą Wyborczа. В конце прошлой недели польское государственное агентство РАР дважды опубликовало, а затем аннулировало сообщение о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Сообщалось, что 200 тысяч польских граждан будут призваны на военную службу и отправлены на Украину. Через несколько минут агентство сообщило, что эта информация неправдива, а ее источником не является РАР. "Первые данные наших систем уже подтвердили, что сообщение о мобилизации поляков и отправке войск на Украину было запланированной атакой. Уже работает кибергруппа, которая координирует работу по этому инциденту. Мы должны проверить все детали, определить место и способ, как удалось проникнуть во внутренние системы РАР", - сказал он. По его словам, в последнее время польским службам, отвечающим за безопасность в сети удалось предотвратить множество атак на критически важную инфраструктуру. "По нашей информации, взлом защитных механизмов в польской критически важной инфраструктуре и в области дезинформации будет продолжаться вплоть до выборов в Европарламент", - указал он. "Неделю назад были произведены первые аресты в связи с атаками и попытками атак. Для нас теперь это обычное явление, то, что может случиться где угодно и с кем угодно. Иногда мы наблюдаем 100% увеличение их активности от одного дня к другому. Назовем вещи своими именами: мы находимся в состоянии кибернетической холодной войны с Россией", - отметил министр, при этом он не привел доказательств причастности России к инциденту. Страны НАТО уже обвиняли Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/polsha-1949732545.html

https://ria.ru/20240213/polsha-1927111350.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, россия, украина, польша, дональд туск, сергей лавров, нато, европарламент