https://ria.ru/20240603/politsiya--1950219019.html

В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу

В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу - РИА Новости, 03.06.2024

В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу

Уголовное дело возбуждено в Дагестане против сотрудницы администрации Гергебильского района, которая фиктивно устроила в местную школу себя, мужа и детей, за... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:20

2024-06-03T16:20

2024-06-03T16:20

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане против сотрудницы администрации Гергебильского района, которая фиктивно устроила в местную школу себя, мужа и детей, за несколько лет они получили зарплаты почти на 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении главного специалиста администрации Гергебильского района. По данным следствия, подозреваемая организовала фиктивное трудоустройство в местную школу себя, своего супруга, сына и дочь. В период с 2017 по 2020 годы злоумышленнице и ее близким родственникам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, в качестве заработной платы было начислено более 1 900 000 рублей", – говорится в сообщении. Похищенная сумма оценивается как ущерб государству в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240314/delo-1933056413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия