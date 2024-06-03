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В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу
В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу - РИА Новости, 03.06.2024
В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу
Уголовное дело возбуждено в Дагестане против сотрудницы администрации Гергебильского района, которая фиктивно устроила в местную школу себя, мужа и детей, за... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:20
2024-06-03T16:20
2024-06-03T16:20
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МАХАЧКАЛА, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Дагестане против сотрудницы администрации Гергебильского района, которая фиктивно устроила в местную школу себя, мужа и детей, за несколько лет они получили зарплаты почти на 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении главного специалиста администрации Гергебильского района. По данным следствия, подозреваемая организовала фиктивное трудоустройство в местную школу себя, своего супруга, сына и дочь. В период с 2017 по 2020 годы злоумышленнице и ее близким родственникам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность, в качестве заработной платы было начислено более 1 900 000 рублей", – говорится в сообщении. Похищенная сумма оценивается как ущерб государству в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240314/delo-1933056413.html
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происшествия, россия
В Дагестане сотрудница администрации фиктивно трудоустроила детей в школу
В Дагестане женщина похитила два миллиона рублей из-за махинаций с работой