https://ria.ru/20240603/poiski-1950109574.html

В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня

В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня - РИА Новости, 03.06.2024

В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня

Правоохранители ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:54

2024-06-03T10:54

2024-06-03T10:54

происшествия

уфимский район

уфа

россия

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УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. "Отделом МВД России по Уфимскому району разыскиваются несовершеннолетние. 1 июня в селе Миловка Уфимского района две девочки вышли из дома на прогулку и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. По данным полиции, одна из девочек была одета в черную футболку с белым медвежонком, черные шорты выше колена, белые кроссовки. Вторая - в черную футболку, черную кофту с замком, черные шорты, белые сетчатые кроссовки. "Если вы обладаете информацией о разыскиваемых, просьба сообщить в полицию", - добавили в МВД.

https://ria.ru/20240331/delo-1936953600.html

уфимский район

уфа

россия

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происшествия, уфимский район, уфа, россия