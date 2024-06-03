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В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня - РИА Новости, 03.06.2024
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10:54 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/poiski-1950109574.html
В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня
В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня - РИА Новости, 03.06.2024
В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня
Правоохранители ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:54
2024-06-03T10:54
происшествия
уфимский район
уфа
россия
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УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. "Отделом МВД России по Уфимскому району разыскиваются несовершеннолетние. 1 июня в селе Миловка Уфимского района две девочки вышли из дома на прогулку и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. По данным полиции, одна из девочек была одета в черную футболку с белым медвежонком, черные шорты выше колена, белые кроссовки. Вторая - в черную футболку, черную кофту с замком, черные шорты, белые сетчатые кроссовки. "Если вы обладаете информацией о разыскиваемых, просьба сообщить в полицию", - добавили в МВД.
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происшествия, уфимский район, уфа, россия
Происшествия, Уфимский район, Уфа, Россия
В Башкирии ищут двух девочек, ушедших гулять 1 июня

В Уфе ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять и пропали

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 3 июн - РИА Новости. Правоохранители ищут двух четырнадцатилетних девочек, которые ушли гулять 1 июня под Уфой и исчезли, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
«
"Отделом МВД России по Уфимскому району разыскиваются несовершеннолетние. 1 июня в селе Миловка Уфимского района две девочки вышли из дома на прогулку и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
По данным полиции, одна из девочек была одета в черную футболку с белым медвежонком, черные шорты выше колена, белые кроссовки. Вторая - в черную футболку, черную кофту с замком, черные шорты, белые сетчатые кроссовки.
"Если вы обладаете информацией о разыскиваемых, просьба сообщить в полицию", - добавили в МВД.
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