https://ria.ru/20240603/podrabotka-1950074346.html

Эксперт рассказала, как не наткнуться на мошенников при поиске подработки

Эксперт рассказала, как не наткнуться на мошенников при поиске подработки - РИА Новости, 03.06.2024

Эксперт рассказала, как не наткнуться на мошенников при поиске подработки

Заключать официальный договор, читать отзывы, не торопиться выполнять все указания работодателя, чтобы не наткнуться на мошенников при поиске сезонной... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:09

2024-06-03T03:09

2024-06-03T03:09

алла храпунова

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заключать официальный договор, читать отзывы, не торопиться выполнять все указания работодателя, чтобы не наткнуться на мошенников при поиске сезонной подработки советует куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "С работодателем надо заключать официальный договор, никаких устных договоренностей. Работодатель должен четко сформулировать суть работы, раскрыть свои реквизиты. Анонимность нанимателя - главный признак мошенничества", - сообщила РИА Новости Храпунова. Специалист также предупредила не включать демонстрацию экрана при онлайн-собеседованиях. Кроме того, она призвала относиться критично к соотношению предлагаемой вакансии и своих компетенций. "Отсутствие необходимости в опыте и знаниях характерно только очень простой и понятной профессии. Разговоры о том, что буквально за неделю можно научиться аналитике данных, инвестированию и так далее, нужно сразу пресекать", - советует эксперт. Также Храпунова предостерегла от случаев, где требуется вложение средств. "Работа, на которой требуют вложений средств, даже совсем небольших, является обманом. Легенды могут прикрываться каким-то обучением, арендой оборудования, гарантий, стартового капитала – вам это не нужно. Честные работодатели будут платить сотруднику, а не сотрудник им. Не нужно верить тому, что все вернется сторицей", - рекомендовала она. Храпунова напомнила, что всегда можно поискать другие варианты, пусть там и будут обещать меньшие деньги, но зато они будут реальными. Также эксперт считает, что не стоит торопиться выполнять все указания потенциального работодателя. Она рассказала о ситуации из ее практики, когда девушке, которая номинировалась на вакансию СМС-рассыльщика, сказали, что они являются официальным партнером Сбербанка, рассылка будет осуществляться с рабочего номера телефона, которому требуется верификация. "Процедура верификации предусматривала ввод на странице оплаты мобильной связи в строке номера рабочего телефона, указанного псевдоработодателем, а в строке суммы – специального кода (в нашей истории 014900). Наша доверительница проявила бдительность и поняла, что фактически это пополнение баланса номера мобильного телефона стороннего человека, и остановила общение с псевдоработодателем", - рассказала Храпунова. Помимо этого, она призывает обращать внимания на публичные отзывы, информацию в открытом пространстве. "Если работодатель мошенник – об этом обязательно будет написано в сети", - добавила она.

https://ria.ru/20240602/moshenniki-1949979539.html

https://ria.ru/20231201/posobie-1913286109.html

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949817398.html

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алла храпунова, сбербанк россии, общество, россия