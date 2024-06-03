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Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ

Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024

Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявлен выступающим на сессии ПМЭФ о будущем рынка нефти и газа 6 июня, следует из программы... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:39

2024-06-03T16:39

2024-06-03T16:52

пмэф-2024

экономика

саудовская аравия

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александр дюков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявлен выступающим на сессии ПМЭФ о будущем рынка нефти и газа 6 июня, следует из программы форума.Его имя значится в списке участников сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей".Также среди заявленных спикеров - вице-премьер РФ Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950139817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, саудовская аравия, александр новак, александр дюков, петер сийярто, опек, газпром, россия