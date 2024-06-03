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Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ
Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2024
Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявлен выступающим на сессии ПМЭФ о будущем рынка нефти и газа 6 июня, следует из программы... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:39
2024-06-03T16:39
2024-06-03T16:52
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявлен выступающим на сессии ПМЭФ о будущем рынка нефти и газа 6 июня, следует из программы форума.Его имя значится в списке участников сессии "Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей".Также среди заявленных спикеров - вице-премьер РФ Александр Новак, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саудовская аравия, александр новак, александр дюков, петер сийярто, опек, газпром, россия
ПМЭФ-2024, Экономика, Саудовская Аравия, Александр Новак, Александр Дюков, Петер Сийярто, ОПЕК, Газпром, Россия
Министр энергетики Саудовской Аравии планирует выступить на сессии ПМЭФ
Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман выступит на ПМЭФ