Рейтинг@Mail.ru
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
11:38 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/petergofsad-1950120095.html
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации - РИА Новости, 03.06.2024
Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:38
2024-06-03T11:38
музейные маршруты россии
петергоф
россия
петр i
санкт-петербург
петергоф (музей)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950116643_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6c1bbcfc1ef5ffd00a2a01451768ff59.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника."31 мая в музее-заповеднике "Петергоф" после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад", - говорится в сообщении.Верхний сад задумывался еще Петром I как важнейшая часть водоподводящей системы фонтанов Петергофа – именно здесь проходит главная магистраль, питающая фонтаны центральной части Нижнего парка и непосредственно Самсона. Поводом для начала комплексной научной реставрации стал ряд проблем, связанных с водоподводящей системой фонтанов, дренажно-мелиоративной системой, декоративной составляющей сада."Сегодня после комплексной научной реставрации возвращается уникальный Верхний сад Петергофа. Уже в 1920-е годы были первые попытки вернуть саду его великолепный регулярный облик, утраченный в XIX веке. В начале XXI века, благодаря национальному проекту "Культура" и министерству культуры России, мы смогли осуществить полноценную научную реставрацию. Этому предшествовала огромная подготовительная работа архитекторов, планировщиков, озеленителей", - отметил генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.&quot;Уникальность реставрации Верхнего сада еще в том, что она велась строго по планам французского инженера Сент-Илера, хранящимся только в Петергофе. И на основе этих планов нам удалось увидеть и вернуть форму буквально каждому дереву и кусту. Это была сложная и масштабная работа, после которой мы увидим не одно научное исследование&quot;, - добавил руководитель музея-заповедника.По всей территории Верхнего сада проложена система трубопроводов в кирпичном коллекторе (подземная галерея), которые обеспечивают водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка. В первую очередь был отреставрирован исторический коллектор, кирпичная кладка которого за время эксплуатации значительно износилась."В рамках проекта реставрации нам удалось подойти комплексно ко всем работам, которые проводились как над землей, так и под ней. Например, за много лет эксплуатации грунт в саду был заражен, и нам пришлось фактически менять всю площадь сада – мы увозили грунт и меняли на новый, сделали новые набивные покрытия дорожек и газон площадью более 50 тысяч квадратных метров. Мы отреставрировали и нашу визитную карточку – ограду Верхнего сада, протяженностью более 1 тысячи метров и состоящую из 154 столбов. Решетки между столбами теперь выполнены из лиственницы, и, надеюсь, прослужат дольше. Как и обновленные трельяжные беседки и галереи берсо. Что касается непосредственно озеленения, то сегодня в Верхнем саду более 8 тысяч деревьев, около 900 кустарников и многолетних цветов, 38 тысяч сезонных цветов", - отметил начальник департамента реставрации, реконструкции и капитального ремонта Александр Широков.Научная реставрация скульптуры Верхнего сада началась заблаговременно. С 2014 года было отреставрировано 79 музейных предметов, включая 66 статуй и декоративных элементов. Расположение мраморных и бронзовых скульптур сохранено без изменений. В саду также появился уникальный экспонат – горизонтальные солнечные часы по аналогам XVIII века. Солнечные часы Верхнего сада представляют собой мраморный циферблат, на котором установлен гномон с флюгером, выполненный в соответствии с аксонометрическим планом П.А. де Сент-Илера.Верхний сад, расположенный перед южным фасадом Большого дворца, воспринимается, прежде всего, как парадный въезд в императорскую резиденцию. Его планировка была выполнена по наброскам Петра I. Площадь сада - 15 гектаров. При жизни первого российского императора парадный характер сочетался с хозяйственным назначением. Здесь выращивали овощи, фрукты, пряные травы и лекарственные растения, в прудах разводили рыбу. Лишь в 30-х годах XVIII века Верхний сад приобрел исключительно парадный вид. Из него были убраны грядки, в партере поставлены трельяжные беседки и золоченые скульптуры, а в бассейнах устроены фонтаны.В середине XVIII века, в связи с перестройкой дворца по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, сад был расширен и с трех сторон обнесен оградой с каменными столбами и решетками из деревянных копий. Парадный вход со стороны Петергофской дороги украсили ворота с массивными пилонами и коваными створами. Во время Великой Отечественной войны сад был сильно поврежден. Комплексная реставрация проводилась на основе исторических документов в 1960-х годах.
https://ria.ru/20240529/letniysadprazdnik-1949142298.html
петергоф
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950116643_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_7e1cb09d8dd46d9015496bf2ff95a3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петергоф, россия, петр i, санкт-петербург, петергоф (музей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Музейные маршруты России, Петергоф, Россия, Петр I, Санкт-Петербург, Петергоф (музей), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)

Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника.
"31 мая в музее-заповеднике "Петергоф" после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад", - говорится в сообщении.
Верхний сад задумывался еще Петром I как важнейшая часть водоподводящей системы фонтанов Петергофа – именно здесь проходит главная магистраль, питающая фонтаны центральной части Нижнего парка и непосредственно Самсона. Поводом для начала комплексной научной реставрации стал ряд проблем, связанных с водоподводящей системой фонтанов, дренажно-мелиоративной системой, декоративной составляющей сада.
"Сегодня после комплексной научной реставрации возвращается уникальный Верхний сад Петергофа. Уже в 1920-е годы были первые попытки вернуть саду его великолепный регулярный облик, утраченный в XIX веке. В начале XXI века, благодаря национальному проекту "Культура" и министерству культуры России, мы смогли осуществить полноценную научную реставрацию. Этому предшествовала огромная подготовительная работа архитекторов, планировщиков, озеленителей", - отметил генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.
«

"Уникальность реставрации Верхнего сада еще в том, что она велась строго по планам французского инженера Сент-Илера, хранящимся только в Петергофе. И на основе этих планов нам удалось увидеть и вернуть форму буквально каждому дереву и кусту. Это была сложная и масштабная работа, после которой мы увидим не одно научное исследование", - добавил руководитель музея-заповедника.

По всей территории Верхнего сада проложена система трубопроводов в кирпичном коллекторе (подземная галерея), которые обеспечивают водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка. В первую очередь был отреставрирован исторический коллектор, кирпичная кладка которого за время эксплуатации значительно износилась.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
"В рамках проекта реставрации нам удалось подойти комплексно ко всем работам, которые проводились как над землей, так и под ней. Например, за много лет эксплуатации грунт в саду был заражен, и нам пришлось фактически менять всю площадь сада – мы увозили грунт и меняли на новый, сделали новые набивные покрытия дорожек и газон площадью более 50 тысяч квадратных метров. Мы отреставрировали и нашу визитную карточку – ограду Верхнего сада, протяженностью более 1 тысячи метров и состоящую из 154 столбов. Решетки между столбами теперь выполнены из лиственницы, и, надеюсь, прослужат дольше. Как и обновленные трельяжные беседки и галереи берсо. Что касается непосредственно озеленения, то сегодня в Верхнем саду более 8 тысяч деревьев, около 900 кустарников и многолетних цветов, 38 тысяч сезонных цветов", - отметил начальник департамента реставрации, реконструкции и капитального ремонта Александр Широков.
Научная реставрация скульптуры Верхнего сада началась заблаговременно. С 2014 года было отреставрировано 79 музейных предметов, включая 66 статуй и декоративных элементов. Расположение мраморных и бронзовых скульптур сохранено без изменений. В саду также появился уникальный экспонат – горизонтальные солнечные часы по аналогам XVIII века. Солнечные часы Верхнего сада представляют собой мраморный циферблат, на котором установлен гномон с флюгером, выполненный в соответствии с аксонометрическим планом П.А. де Сент-Илера.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника Петергоф после реставрации
Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
1 из 2
Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" после реставрации
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Петергоф"
2 из 2
Верхний сад, расположенный перед южным фасадом Большого дворца, воспринимается, прежде всего, как парадный въезд в императорскую резиденцию. Его планировка была выполнена по наброскам Петра I. Площадь сада - 15 гектаров. При жизни первого российского императора парадный характер сочетался с хозяйственным назначением. Здесь выращивали овощи, фрукты, пряные травы и лекарственные растения, в прудах разводили рыбу. Лишь в 30-х годах XVIII века Верхний сад приобрел исключительно парадный вид. Из него были убраны грядки, в партере поставлены трельяжные беседки и золоченые скульптуры, а в бассейнах устроены фонтаны.
В середине XVIII века, в связи с перестройкой дворца по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, сад был расширен и с трех сторон обнесен оградой с каменными столбами и решетками из деревянных копий. Парадный вход со стороны Петергофской дороги украсили ворота с массивными пилонами и коваными створами. Во время Великой Отечественной войны сад был сильно поврежден. Комплексная реставрация проводилась на основе исторических документов в 1960-х годах.
Летний сад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Петербурге в июне отметят 320-летие Летнего сада
29 мая, 15:13
 
Музейные маршруты РоссииПетергофРоссияПетр IСанкт-ПетербургПетергоф (музей)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала