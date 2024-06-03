https://ria.ru/20240603/petergofsad-1950120095.html

Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации

Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации - РИА Новости, 03.06.2024

Верхний сад музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:38

2024-06-03T11:38

2024-06-03T11:38

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петергоф (музей)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Верхний сад Государственного музея–заповедника "Петергоф" открыли после реставрации, сообщила пресс-служба музея-заповедника."31 мая в музее-заповеднике "Петергоф" после комплексной научной реставрации открылся Верхний сад", - говорится в сообщении.Верхний сад задумывался еще Петром I как важнейшая часть водоподводящей системы фонтанов Петергофа – именно здесь проходит главная магистраль, питающая фонтаны центральной части Нижнего парка и непосредственно Самсона. Поводом для начала комплексной научной реставрации стал ряд проблем, связанных с водоподводящей системой фонтанов, дренажно-мелиоративной системой, декоративной составляющей сада."Сегодня после комплексной научной реставрации возвращается уникальный Верхний сад Петергофа. Уже в 1920-е годы были первые попытки вернуть саду его великолепный регулярный облик, утраченный в XIX веке. В начале XXI века, благодаря национальному проекту "Культура" и министерству культуры России, мы смогли осуществить полноценную научную реставрацию. Этому предшествовала огромная подготовительная работа архитекторов, планировщиков, озеленителей", - отметил генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков."Уникальность реставрации Верхнего сада еще в том, что она велась строго по планам французского инженера Сент-Илера, хранящимся только в Петергофе. И на основе этих планов нам удалось увидеть и вернуть форму буквально каждому дереву и кусту. Это была сложная и масштабная работа, после которой мы увидим не одно научное исследование", - добавил руководитель музея-заповедника.По всей территории Верхнего сада проложена система трубопроводов в кирпичном коллекторе (подземная галерея), которые обеспечивают водой фонтаны Верхнего сада и Нижнего парка. В первую очередь был отреставрирован исторический коллектор, кирпичная кладка которого за время эксплуатации значительно износилась."В рамках проекта реставрации нам удалось подойти комплексно ко всем работам, которые проводились как над землей, так и под ней. Например, за много лет эксплуатации грунт в саду был заражен, и нам пришлось фактически менять всю площадь сада – мы увозили грунт и меняли на новый, сделали новые набивные покрытия дорожек и газон площадью более 50 тысяч квадратных метров. Мы отреставрировали и нашу визитную карточку – ограду Верхнего сада, протяженностью более 1 тысячи метров и состоящую из 154 столбов. Решетки между столбами теперь выполнены из лиственницы, и, надеюсь, прослужат дольше. Как и обновленные трельяжные беседки и галереи берсо. Что касается непосредственно озеленения, то сегодня в Верхнем саду более 8 тысяч деревьев, около 900 кустарников и многолетних цветов, 38 тысяч сезонных цветов", - отметил начальник департамента реставрации, реконструкции и капитального ремонта Александр Широков.Научная реставрация скульптуры Верхнего сада началась заблаговременно. С 2014 года было отреставрировано 79 музейных предметов, включая 66 статуй и декоративных элементов. Расположение мраморных и бронзовых скульптур сохранено без изменений. В саду также появился уникальный экспонат – горизонтальные солнечные часы по аналогам XVIII века. Солнечные часы Верхнего сада представляют собой мраморный циферблат, на котором установлен гномон с флюгером, выполненный в соответствии с аксонометрическим планом П.А. де Сент-Илера.Верхний сад, расположенный перед южным фасадом Большого дворца, воспринимается, прежде всего, как парадный въезд в императорскую резиденцию. Его планировка была выполнена по наброскам Петра I. Площадь сада - 15 гектаров. При жизни первого российского императора парадный характер сочетался с хозяйственным назначением. Здесь выращивали овощи, фрукты, пряные травы и лекарственные растения, в прудах разводили рыбу. Лишь в 30-х годах XVIII века Верхний сад приобрел исключительно парадный вид. Из него были убраны грядки, в партере поставлены трельяжные беседки и золоченые скульптуры, а в бассейнах устроены фонтаны.В середине XVIII века, в связи с перестройкой дворца по проекту Франческо Бартоломео Растрелли, сад был расширен и с трех сторон обнесен оградой с каменными столбами и решетками из деревянных копий. Парадный вход со стороны Петергофской дороги украсили ворота с массивными пилонами и коваными створами. Во время Великой Отечественной войны сад был сильно поврежден. Комплексная реставрация проводилась на основе исторических документов в 1960-х годах.

https://ria.ru/20240529/letniysadprazdnik-1949142298.html

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петергоф, россия, петр i, санкт-петербург, петергоф (музей), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)