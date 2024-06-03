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Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 03.06.2024 (обновлено: 12:39 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/peskov-1950141678.html
Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков
Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024
Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков
Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, в Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:37
2024-06-03T12:39
специальная военная операция на украине
херсон
киев
россия
дмитрий песков
украина
буча
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, в Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче, так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20240603/peskov-1950140147.html
херсон
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россия
украина
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херсон, киев, россия, дмитрий песков, украина, буча, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Буча, Вооруженные силы Украины
Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков

Песков: киевский режим не гнушается инсценировками, такая уже была в Буче

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, в Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей.
"То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче, так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал", - сообщил Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщение о подготовке Украиной провокации
Вчера, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонКиевРоссияДмитрий ПесковУкраинаБучаВооруженные силы Украины
 
 
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