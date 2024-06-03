https://ria.ru/20240603/peskov-1950141678.html

Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков

Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2024

Киев не гнушается никакими информационными подлогами, заявил Песков

Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, в Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:37

2024-06-03T12:37

2024-06-03T12:39

специальная военная операция на украине

херсон

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россия

дмитрий песков

украина

буча

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, в Буче уже была инсценировка, и это было ложью и дезинформацией, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представители пророссийского подполья города Херсона сообщили РИА Новости, что группа режиссеров и военных корреспондентов прибыла в Херсон из Киева для оперативной инсценировки поражения гражданских лиц в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города якобы ударами российской армии для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей. "То, что киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно. Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче, так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь. Поэтому киевский режим неоднократно это уже делал", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20240603/peskov-1950140147.html

херсон

киев

россия

украина

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херсон, киев, россия, дмитрий песков, украина, буча, вооруженные силы украины