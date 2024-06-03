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Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2024
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле
Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:40
2024-06-03T12:40
2024-06-03T12:43
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китай
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дмитрий песков
си цзиньпин
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами Путиными и Си", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле
Песков: поставки энергоресурсов обсуждались на переговорах Путина и Си Цзиньпина