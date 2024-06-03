Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 03.06.2024 (обновлено: 12:43 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/peregovory-1950142448.html
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2024
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле
Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T12:40
2024-06-03T12:43
россия
китай
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946476413_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_db82a7f1c8c11075c0d6324dbc0bb544.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами Путиными и Си", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946476413_214:320:2517:2048_1920x0_80_0_0_b51afcc8d59a2524f035379d3aa77efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, экономика
Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Экономика
Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле

Песков: поставки энергоресурсов обсуждались на переговорах Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами Путиными и Си", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая
17 мая, 11:19
 
РоссияКитайВладимир ПутинДмитрий ПесковСи ЦзиньпинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала