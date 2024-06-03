https://ria.ru/20240603/peregovory-1950142448.html

Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле

Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2024

Путин и Си Цзиньпин обсуждали поставки энергоресурсов, подтвердили в Кремле

Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T12:40

2024-06-03T12:40

2024-06-03T12:43

россия

китай

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сотрудничество в области поставок энергоресурсов обсуждалось на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Тема продолжения сотрудничества в области поставок энергоресурсов действительно была в повестке дня переговоров, она обсуждалась двумя лидерами Путиными и Си", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, экономика