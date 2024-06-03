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Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России - РИА Новости, 03.06.2024
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13:25 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/patrushev-1950156025.html
Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России
Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России - РИА Новости, 03.06.2024
Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России
Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:25
2024-06-03T13:25
космос - риа наука
россия
южный полюс
север
артур чилингаров
николай патрушев
арктический совет
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, считает помощник президента РФ Николай Патрушев. "Россия потеряла прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. "Мне довелось с ним общаться на протяжении значительного времени. Добродушный, эрудированный, жизнерадостный, целеустремленный человек, обладавший исключительной трудоспособностью. Эти качества позволили ему достичь на вертолете Южного полюса и поднять там российский флаг, посетить ледовую станцию "Борнео" на Севере. Серьезные успехи нашего государства по освоению Арктики и развитию арктических регионов России, достижения в области судоходства по Северному морскому пути, всемирно признанные результаты научных исследований в Антарктиде и на Северном полюсе достигнуты благодаря профессионализму, самоотверженности и героизму Чилингарова", - добавил он. Вклад Чилингарова в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, отметил он. "Товарищеские контакты Артура Николаевича с иностранными коллегами позволяли эффективно проводить международные научные конференции и встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран Арктического Совета", - сказал Патрушев. "Глубочайшая любовь к Родине, азарт к научным и географическим открытиям, мудрость и отзывчивость Артура Николаевича будут являться примером для многих поколений россиян. Светлая память!" - добавил помощник президента.
https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949944390.html
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космос - риа наука, россия, южный полюс, север, артур чилингаров, николай патрушев, арктический совет
Космос - РИА Наука, Россия, Южный полюс, Север, Артур Чилингаров, Николай Патрушев, Арктический совет
Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России

Патрушев назвал вклад Чилингарова в повышение авторитета России неоценимым

© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкРуководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе Сибирь Артур Чилингаров в минуты отдыха - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в медиабанк
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, считает помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Россия потеряла прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля", - сказал Патрушев российским информационным агентствам.
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"Мне довелось с ним общаться на протяжении значительного времени. Добродушный, эрудированный, жизнерадостный, целеустремленный человек, обладавший исключительной трудоспособностью. Эти качества позволили ему достичь на вертолете Южного полюса и поднять там российский флаг, посетить ледовую станцию "Борнео" на Севере. Серьезные успехи нашего государства по освоению Арктики и развитию арктических регионов России, достижения в области судоходства по Северному морскому пути, всемирно признанные результаты научных исследований в Антарктиде и на Северном полюсе достигнуты благодаря профессионализму, самоотверженности и героизму Чилингарова", - добавил он.
Вклад Чилингарова в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, отметил он.
"Товарищеские контакты Артура Николаевича с иностранными коллегами позволяли эффективно проводить международные научные конференции и встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран Арктического Совета", - сказал Патрушев.
"Глубочайшая любовь к Родине, азарт к научным и географическим открытиям, мудрость и отзывчивость Артура Николаевича будут являться примером для многих поколений россиян. Светлая память!" - добавил помощник президента.
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Космос - РИА НаукаРоссияЮжный полюсСеверАртур ЧилингаровНиколай ПатрушевАрктический совет
 
 
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