Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России
Патрушев назвал вклад Чилингарова в повышение авторитета России неоценимым
© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкРуководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха
Руководитель высокоширотной экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь" Артур Чилингаров в минуты отдыха
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, считает помощник президента РФ Николай Патрушев.
"Россия потеряла прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля", - сказал Патрушев российским информационным агентствам.
"Мне довелось с ним общаться на протяжении значительного времени. Добродушный, эрудированный, жизнерадостный, целеустремленный человек, обладавший исключительной трудоспособностью. Эти качества позволили ему достичь на вертолете Южного полюса и поднять там российский флаг, посетить ледовую станцию "Борнео" на Севере. Серьезные успехи нашего государства по освоению Арктики и развитию арктических регионов России, достижения в области судоходства по Северному морскому пути, всемирно признанные результаты научных исследований в Антарктиде и на Северном полюсе достигнуты благодаря профессионализму, самоотверженности и героизму Чилингарова", - добавил он.
Вклад Чилингарова в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, отметил он.
"Товарищеские контакты Артура Николаевича с иностранными коллегами позволяли эффективно проводить международные научные конференции и встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран Арктического Совета", - сказал Патрушев.
"Глубочайшая любовь к Родине, азарт к научным и географическим открытиям, мудрость и отзывчивость Артура Николаевича будут являться примером для многих поколений россиян. Светлая память!" - добавил помощник президента.
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