https://ria.ru/20240603/patrushev-1950156025.html

Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России

Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России - РИА Новости, 03.06.2024

Патрушев оценил вклад Чилингарова в повышение авторитета России

Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:25

2024-06-03T13:25

2024-06-03T13:25

космос - риа наука

россия

южный полюс

север

артур чилингаров

николай патрушев

арктический совет

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия с кончиной Артура Чилингарова лишилась прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля, его вклад в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, считает помощник президента РФ Николай Патрушев. "Россия потеряла прославленного ученого, полярника, государственного и общественного деятеля", - сказал Патрушев российским информационным агентствам. "Мне довелось с ним общаться на протяжении значительного времени. Добродушный, эрудированный, жизнерадостный, целеустремленный человек, обладавший исключительной трудоспособностью. Эти качества позволили ему достичь на вертолете Южного полюса и поднять там российский флаг, посетить ледовую станцию "Борнео" на Севере. Серьезные успехи нашего государства по освоению Арктики и развитию арктических регионов России, достижения в области судоходства по Северному морскому пути, всемирно признанные результаты научных исследований в Антарктиде и на Северном полюсе достигнуты благодаря профессионализму, самоотверженности и героизму Чилингарова", - добавил он. Вклад Чилингарова в повышение авторитета России как великой полярной державы неоценим, отметил он. "Товарищеские контакты Артура Николаевича с иностранными коллегами позволяли эффективно проводить международные научные конференции и встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран Арктического Совета", - сказал Патрушев. "Глубочайшая любовь к Родине, азарт к научным и географическим открытиям, мудрость и отзывчивость Артура Николаевича будут являться примером для многих поколений россиян. Светлая память!" - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949944390.html

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

россия

южный полюс

север

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космос - риа наука, россия, южный полюс, север, артур чилингаров, николай патрушев, арктический совет