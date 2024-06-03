https://ria.ru/20240603/parol-1950083813.html
Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете
Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете - РИА Новости, 03.06.2024
Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете
Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:54
2024-06-03T06:54
2024-06-03T06:54
общество
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
пмэф-2024
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию ресурса добавлять известное только самому пользователю слово из детства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "При создании пароля можно использовать название самого ресурса и какое-то одному пользователю известное слово - обычно есть какая-то фраза, которую, например, помнишь со школы. Его надо как-то видоизменить, потому что нельзя использовать один и тот же пароль несколько раз – изменить букву "А" на знак "собачка", поставить запятые в конце, номер года, цифру "1" изменить на букву "I" маленькую и так далее. И такой пароль подобрать практически невозможно", - рассказал Голованов. Он также напомнил, что очень важно помнить, что "пароли должны быть уникальны для каждого ресурса". Помимо вышеприведенного примера, специалист напомнил и о других вариантах создания надежных паролей. "Есть менеджеры паролей, что в браузере, что в стороннем приложении, которые генерируют их и запоминают за пользователя. Самое главное условие при выборе такого приложения - нужно, чтобы оно само было защищено вторым фактором – в приложении аутентификаторе, токеном и т.д", - уточнил эксперт. "Часто люди хранят пароли в менеджере паролей, но если они потеряют пароль от него, то все уникально сгенерированные пароли мгновенно "утекут". В таких случаях злоумышленникам даже ничего делать не надо, потому что сам менеджер паролей был скомпрометирован, а значит и скомпрометирована ключевая информация для доступа к хранилищу паролей", - предупредил Голованов. "И важно - пароли мы никогда никому не говорим, никуда не записываем. Запомнили слово, запомнили название ресурсов, запомнили вот эти правила замены. И никогда про это никому не рассказываем, в мессенджере не пишем, в почте не храним, в заметках на телефоне тоже", - заключил специалист. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html
https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html
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общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024
Общество, Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, ПМЭФ-2024
Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете
Эксперт: любимое со школы слово сделает любой пароль в интернете очень надежным
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию ресурса добавлять известное только самому пользователю слово из детства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"При создании пароля можно использовать название самого ресурса и какое-то одному пользователю известное слово - обычно есть какая-то фраза, которую, например, помнишь со школы. Его надо как-то видоизменить, потому что нельзя использовать один и тот же пароль несколько раз – изменить букву "А" на знак "собачка", поставить запятые в конце, номер года, цифру "1" изменить на букву "I" маленькую и так далее. И такой пароль подобрать практически невозможно", - рассказал Голованов.
Он также напомнил, что очень важно помнить, что "пароли должны быть уникальны для каждого ресурса".
Помимо вышеприведенного примера, специалист напомнил и о других вариантах создания надежных паролей. "Есть менеджеры паролей, что в браузере, что в стороннем приложении, которые генерируют их и запоминают за пользователя. Самое главное условие при выборе такого приложения - нужно, чтобы оно само было защищено вторым фактором – в приложении аутентификаторе, токеном и т.д", - уточнил эксперт.
"Часто люди хранят пароли в менеджере паролей, но если они потеряют пароль от него, то все уникально сгенерированные пароли мгновенно "утекут". В таких случаях злоумышленникам даже ничего делать не надо, потому что сам менеджер паролей был скомпрометирован, а значит и скомпрометирована ключевая информация для доступа к хранилищу паролей", - предупредил Голованов.
"И важно - пароли мы никогда никому не говорим, никуда не записываем. Запомнили слово, запомнили название ресурсов, запомнили вот эти правила замены. И никогда про это никому не рассказываем, в мессенджере не пишем, в почте не храним, в заметках на телефоне тоже", - заключил специалист.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.