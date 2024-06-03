https://ria.ru/20240603/parol-1950083813.html

Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете

Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете - РИА Новости, 03.06.2024

Эксперт рассказал, как создать надежные пароли в интернете

Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:54

2024-06-03T06:54

2024-06-03T06:54

общество

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопрос надежности и одновременной уникальности паролей на ресурсах в интернете и в то же время их запоминаемости можно решить очень просто - к наименованию ресурса добавлять известное только самому пользователю слово из детства, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "При создании пароля можно использовать название самого ресурса и какое-то одному пользователю известное слово - обычно есть какая-то фраза, которую, например, помнишь со школы. Его надо как-то видоизменить, потому что нельзя использовать один и тот же пароль несколько раз – изменить букву "А" на знак "собачка", поставить запятые в конце, номер года, цифру "1" изменить на букву "I" маленькую и так далее. И такой пароль подобрать практически невозможно", - рассказал Голованов. Он также напомнил, что очень важно помнить, что "пароли должны быть уникальны для каждого ресурса". Помимо вышеприведенного примера, специалист напомнил и о других вариантах создания надежных паролей. "Есть менеджеры паролей, что в браузере, что в стороннем приложении, которые генерируют их и запоминают за пользователя. Самое главное условие при выборе такого приложения - нужно, чтобы оно само было защищено вторым фактором – в приложении аутентификаторе, токеном и т.д", - уточнил эксперт. "Часто люди хранят пароли в менеджере паролей, но если они потеряют пароль от него, то все уникально сгенерированные пароли мгновенно "утекут". В таких случаях злоумышленникам даже ничего делать не надо, потому что сам менеджер паролей был скомпрометирован, а значит и скомпрометирована ключевая информация для доступа к хранилищу паролей", - предупредил Голованов. "И важно - пароли мы никогда никому не говорим, никуда не записываем. Запомнили слово, запомнили название ресурсов, запомнили вот эти правила замены. И никогда про это никому не рассказываем, в мессенджере не пишем, в почте не храним, в заметках на телефоне тоже", - заключил специалист. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240601/moshennichestvo-1949846562.html

https://ria.ru/20240602/khakery-1950003740.html

https://ria.ru/20240602/khakery-1950015620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, пмэф-2024