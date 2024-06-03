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В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы - РИА Новости, 03.06.2024
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы
Троим иностранцам, задержанным в Париже после обнаружения пустых гробов около Эйфелевой башни, не стали предъявлять обвинения, сообщил в понедельник телеканал... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:24
2024-06-03T23:24
2024-06-03T23:24
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ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Троим иностранцам, задержанным в Париже после обнаружения пустых гробов около Эйфелевой башни, не стали предъявлять обвинения, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру. Накануне сообщалось, что три человека были задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. "Троим подозреваемым … не предъявили обвинений", - говорится в сообщении телеканала. Прокуратура запросила предъявление задержанным обвинений в преднамеренном насилии, однако выносивший решение судья не посчитал, что их действия можно так охарактеризовать, передает BFMTV. В результате все трое были отпущены на свободу, сообщает телеканал.
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в мире, париж, франция, болгария
В мире, Париж, Франция, Болгария
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы
BFMTV: в Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы