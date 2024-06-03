Рейтинг@Mail.ru
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы - РИА Новости, 03.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/parizh-1950294151.html
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы - РИА Новости, 03.06.2024
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы
Троим иностранцам, задержанным в Париже после обнаружения пустых гробов около Эйфелевой башни, не стали предъявлять обвинения, сообщил в понедельник телеканал... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:24
2024-06-03T23:24
в мире
париж
франция
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950022484_0:58:933:582_1920x0_80_0_0_806fc43853564c26c3fcfe745b8e6147.jpg
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Троим иностранцам, задержанным в Париже после обнаружения пустых гробов около Эйфелевой башни, не стали предъявлять обвинения, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру. Накануне сообщалось, что три человека были задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. "Троим подозреваемым … не предъявили обвинений", - говорится в сообщении телеканала. Прокуратура запросила предъявление задержанным обвинений в преднамеренном насилии, однако выносивший решение судья не посчитал, что их действия можно так охарактеризовать, передает BFMTV. В результате все трое были отпущены на свободу, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html
https://ria.ru/20240529/frantsiya-1949228784.html
париж
франция
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950022484_73:0:849:582_1920x0_80_0_0_d0d78c7446f0a7c854463b801ba2ee28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, болгария
В мире, Париж, Франция, Болгария
В Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы

BFMTV: в Париже не стали предъявлять обвинения иностранцам, установившим гробы

© Кадр видео очевидцаГробы, завернутые во французские флаги обнаружены около Эйфелевой башни в Париже
Гробы, завернутые во французские флаги обнаружены около Эйфелевой башни в Париже
© Кадр видео очевидца
Гробы, завернутые во французские флаги обнаружены около Эйфелевой башни в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Троим иностранцам, задержанным в Париже после обнаружения пустых гробов около Эйфелевой башни, не стали предъявлять обвинения, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру.
Накануне сообщалось, что три человека были задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
"Вернутся в гробах". В США рассказали о французских войсках на Украине
7 мая, 15:10
"Троим подозреваемым … не предъявили обвинений", - говорится в сообщении телеканала.
Прокуратура запросила предъявление задержанным обвинений в преднамеренном насилии, однако выносивший решение судья не посчитал, что их действия можно так охарактеризовать, передает BFMTV.
В результате все трое были отпущены на свободу, сообщает телеканал.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
СМИ: французская полиция задержала десять чеченцев
29 мая, 21:17
 
В миреПарижФранцияБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала