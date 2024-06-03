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Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня - РИА Новости, 03.06.2024
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Наука
 
00:39 03.06.2024 (обновлено: 01:32 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/parad-1950070187.html
Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня
Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня - РИА Новости, 03.06.2024
Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня
Все планеты Солнечной системы, кроме Земли, 3 июня расположатся по одну сторону от Солнца, однако увидеть парад планет будет невозможно из-за светила, яркие... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T00:39
2024-06-03T01:32
наука
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марс
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Все планеты Солнечной системы, кроме Земли, 3 июня расположатся по одну сторону от Солнца, однако увидеть парад планет будет невозможно из-за светила, яркие лучи которого помешают в этот момент разглядеть небесные тела, сообщил ранее Московский планетарий. В сообщении отмечается, что 3 июня все планеты будут находится вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке - Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Уточняется, что все планеты расположатся в секторе около 90 градусов (от северо-восточного до юго-восточного горизонта), но не будут видны, потому что потеряются в ярких лучах Солнца. Лишь Сатурн совсем недолгое время можно будет наблюдать очень низко над горизонтом на ясном небе перед восходом. Кроме того, 3 июня к планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны, он окажется недалеко от Марса, а 4 июня между Меркурием и Юпитером будет всего 6 угловых минут.
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Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Луна, Марс, Московский планетарий
Парад планет Солнечной системы начнется 3 июня

Невидимый парад планет Солнечной системы наступит 3 июня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Все планеты Солнечной системы, кроме Земли, 3 июня расположатся по одну сторону от Солнца, однако увидеть парад планет будет невозможно из-за светила, яркие лучи которого помешают в этот момент разглядеть небесные тела, сообщил ранее Московский планетарий.
В сообщении отмечается, что 3 июня все планеты будут находится вблизи Солнца по одну сторону от него в таком порядке - Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.
Уточняется, что все планеты расположатся в секторе около 90 градусов (от северо-восточного до юго-восточного горизонта), но не будут видны, потому что потеряются в ярких лучах Солнца. Лишь Сатурн совсем недолгое время можно будет наблюдать очень низко над горизонтом на ясном небе перед восходом.
Кроме того, 3 июня к планетам присоединится тонкий серп убывающей Луны, он окажется недалеко от Марса, а 4 июня между Меркурием и Юпитером будет всего 6 угловых минут.
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