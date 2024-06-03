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В Тульской области назначили нового председателя правительства - РИА Новости, 03.06.2024
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14:39 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/panteleev-1950184141.html
В Тульской области назначили нового председателя правительства
В Тульской области назначили нового председателя правительства - РИА Новости, 03.06.2024
В Тульской области назначили нового председателя правительства
Михаил Пантелеев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства – министра имущественных и земельных отношений, назначен новым председателем РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:39
2024-06-03T14:39
политика
тульская область
россия
вячеслав федорищев
самарская область
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Михаил Пантелеев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства – министра имущественных и земельных отношений, назначен новым председателем правительства Тульской области вместо назначенного на должность врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. "Председателем правительства Тульской области назначен Михаил Пантелеев. В его обязанности будет входить организация деятельности правительства региона и обеспечение эффективной работы всех органов исполнительной власти, координация вопросов социально-экономического развития, имущественных и земельных отношений, бюджетной политики, в том числе рационального расходования бюджетных средств и контроля за наполнением регионального и муниципальных бюджетов", — говорится в сообщении. Власти добавили, что должность министра имущественных и земельных отношений Тульской области займёт Игорь Казенный.
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политика, тульская область, россия, вячеслав федорищев, самарская область
Политика, Тульская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Самарская область
В Тульской области назначили нового председателя правительства

Новым председателем правительства Тульской области стал Михаил Пантелеев

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМихаил Пантелеев
Михаил Пантелеев - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Михаил Пантелеев. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Михаил Пантелеев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства – министра имущественных и земельных отношений, назначен новым председателем правительства Тульской области вместо назначенного на должность врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона.
"Председателем правительства Тульской области назначен Михаил Пантелеев. В его обязанности будет входить организация деятельности правительства региона и обеспечение эффективной работы всех органов исполнительной власти, координация вопросов социально-экономического развития, имущественных и земельных отношений, бюджетной политики, в том числе рационального расходования бюджетных средств и контроля за наполнением регионального и муниципальных бюджетов", — говорится в сообщении.
Власти добавили, что должность министра имущественных и земельных отношений Тульской области займёт Игорь Казенный.
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ПолитикаТульская областьРоссияВячеслав ФедорищевСамарская область
 
 
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