https://ria.ru/20240603/panteleev-1950184141.html

В Тульской области назначили нового председателя правительства

В Тульской области назначили нового председателя правительства - РИА Новости, 03.06.2024

В Тульской области назначили нового председателя правительства

Михаил Пантелеев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства – министра имущественных и земельных отношений, назначен новым председателем РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:39

2024-06-03T14:39

2024-06-03T14:39

политика

тульская область

россия

вячеслав федорищев

самарская область

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ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Михаил Пантелеев, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства – министра имущественных и земельных отношений, назначен новым председателем правительства Тульской области вместо назначенного на должность врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства региона. "Председателем правительства Тульской области назначен Михаил Пантелеев. В его обязанности будет входить организация деятельности правительства региона и обеспечение эффективной работы всех органов исполнительной власти, координация вопросов социально-экономического развития, имущественных и земельных отношений, бюджетной политики, в том числе рационального расходования бюджетных средств и контроля за наполнением регионального и муниципальных бюджетов", — говорится в сообщении. Власти добавили, что должность министра имущественных и земельных отношений Тульской области займёт Игорь Казенный.

https://ria.ru/20240531/fedorischev-1949723695.html

тульская область

россия

самарская область

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политика, тульская область, россия, вячеслав федорищев, самарская область