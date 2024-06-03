Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля
Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля в суде ООН
Флаги Палестины. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа, говорится в заявлении суда.
"Тридцать первого мая государство Палестина подало в секретариат суда заявление о разрешении на вмешательство и заявление о вмешательстве в дело", - указано в релизе.
К документам властей Палестины также прилагается заявление палестинского МИД о признании компетенции суда ООН разрешать споры.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.