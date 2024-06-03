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Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 03.06.2024
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21:19 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/palestina-1950284275.html
Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля
Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 03.06.2024
Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля
Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по вопросу предполагаемого геноцида... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:19
2024-06-03T21:19
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа, говорится в заявлении суда. "Тридцать первого мая государство Палестина подало в секретариат суда заявление о разрешении на вмешательство и заявление о вмешательстве в дело", - указано в релизе. К документам властей Палестины также прилагается заявление палестинского МИД о признании компетенции суда ООН разрешать споры. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
https://ria.ru/20240603/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240521/mus-1947399354.html
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в мире, израиль, юар, палестина, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Палестина, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля

Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа, говорится в заявлении суда.
"Тридцать первого мая государство Палестина подало в секретариат суда заявление о разрешении на вмешательство и заявление о вмешательстве в дело", - указано в релизе.
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К документам властей Палестины также прилагается заявление палестинского МИД о признании компетенции суда ООН разрешать споры.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа - это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
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В миреИзраильЮАРПалестинаООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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