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В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня - РИА Новости, 03.06.2024
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19:11 03.06.2024 (обновлено: 19:38 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/paket-1950266908.html
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:11
2024-06-03T19:38
россия
госдума рф
экономика
андрей макаров
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня, сообщил в понедельник на заседании комитета его председатель Андрей Макаров."В качестве даты рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении бюджетного пакета предлагается 20 июня", - сказал Макаров.Ранее он пояснял, что в пакет входит пять законопроектов, вносящих изменения в закон о федеральном бюджете на 2024 год, в Бюджетный кодекс (БК), Налоговый кодекс, а также в законы о ежегодной выплате работающим родителям и о пенсионном обеспечении военнослужащих.А законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2023 год бюджетный комитет будет предлагать вынести на рассмотрение в первом чтении 26 июня, сообщил Макаров.
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россия, госдума рф, экономика, андрей макаров, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Госдума РФ, Экономика, Андрей Макаров, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня

Комитет ГД по налогам предлагает вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня, сообщил в понедельник на заседании комитета его председатель Андрей Макаров.
"В качестве даты рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении бюджетного пакета предлагается 20 июня", - сказал Макаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Ранее он пояснял, что в пакет входит пять законопроектов, вносящих изменения в закон о федеральном бюджете на 2024 год, в Бюджетный кодекс (БК), Налоговый кодекс, а также в законы о ежегодной выплате работающим родителям и о пенсионном обеспечении военнослужащих.
А законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2023 год бюджетный комитет будет предлагать вынести на рассмотрение в первом чтении 26 июня, сообщил Макаров.
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