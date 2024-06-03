https://ria.ru/20240603/paket-1950266908.html
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:11
2024-06-03T19:11
2024-06-03T19:38
россия
госдума рф
экономика
андрей макаров
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня, сообщил в понедельник на заседании комитета его председатель Андрей Макаров."В качестве даты рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении бюджетного пакета предлагается 20 июня", - сказал Макаров.Ранее он пояснял, что в пакет входит пять законопроектов, вносящих изменения в закон о федеральном бюджете на 2024 год, в Бюджетный кодекс (БК), Налоговый кодекс, а также в законы о ежегодной выплате работающим родителям и о пенсионном обеспечении военнослужащих.А законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2023 год бюджетный комитет будет предлагать вынести на рассмотрение в первом чтении 26 июня, сообщил Макаров.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика, андрей макаров, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Госдума РФ, Экономика, Андрей Макаров, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня
Комитет ГД по налогам предлагает вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня