https://ria.ru/20240603/paket-1950266908.html

В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня

В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня - РИА Новости, 03.06.2024

В Госдуме предложили вынести бюджетный пакет на I чтение 20 июня

Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T19:11

2024-06-03T19:11

2024-06-03T19:38

россия

госдума рф

экономика

андрей макаров

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает вынести бюджетный пакет законопроектов, предложенный Минфином, на рассмотрение Госдумы в первом чтении 20 июня, сообщил в понедельник на заседании комитета его председатель Андрей Макаров."В качестве даты рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении бюджетного пакета предлагается 20 июня", - сказал Макаров.Ранее он пояснял, что в пакет входит пять законопроектов, вносящих изменения в закон о федеральном бюджете на 2024 год, в Бюджетный кодекс (БК), Налоговый кодекс, а также в законы о ежегодной выплате работающим родителям и о пенсионном обеспечении военнослужащих.А законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Фонда пенсионного и социального страхования РФ за 2023 год бюджетный комитет будет предлагать вынести на рассмотрение в первом чтении 26 июня, сообщил Макаров.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

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россия, госдума рф, экономика, андрей макаров, министерство финансов рф (минфин россии)