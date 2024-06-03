https://ria.ru/20240603/otpusk-1908813543.html

Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск

Когда выгодно брать отпуск в 2024. Самые выгодные месяцы для отпуска в 2024

Юрист рассказала, когда выгоднее всего брать отпуск

Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:11

2024-06-03T14:11

2024-06-03T14:11

общество

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россиянам в следующем году выгоднее всего брать отпуск в июле и октябре, самые небольшие отпускные получат работники, решившие дополнительно отдохнуть в январе, сообщила РИА Новости адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Она напомнила, что уже сейчас в организациях готовят график отпусков на следующий год - работодатель должен утвердить его не позднее чем за две недели до наступления календарного года. "Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Из этого следует, что чем больше в месяце рабочих дней, тем больше сумма отпускных будет выплачена работнику", - отметила адвокат. Она посоветовала брать отпуск в месяцы, где не предусмотрено дополнительных выходных и праздничных дней. "Рабочие дни можно посмотреть в производственном календаре. Например, если обратиться к производственному календарю на 2024 год, наблюдается самое меньшее количество рабочих дней в январе - 17, больше будем работать в июле и октябре - по 23 рабочих дня. Соответственно, с финансовой точки зрения выгоднее брать отпуск на июль или на октябрь", - сказала Астаева.

https://ria.ru/20230927/otpusk-1898905103.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, ассоциация юристов россии