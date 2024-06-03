https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html

СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов

СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов - РИА Новости, 03.06.2024

СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов

На Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов, сообщает в понедельник местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:33

2024-06-03T17:33

2024-06-03T17:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов, сообщает в понедельник местное издание "Страна" в Telegram-канале. "Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины (его имя пока не разглашается), врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник. Организаторы схемы подозреваются в том, что незаконно извлекали анатомические материалы (органы, их части, клетки людей)", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что преступная группа состояла из 11 человек. Как сообщил собеседник издания, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии. В последующем биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.

https://ria.ru/20240507/ukraina-1944542277.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина