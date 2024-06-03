https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов - РИА Новости, 03.06.2024
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
На Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов, сообщает в понедельник местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:33
2024-06-03T17:33
2024-06-03T17:33
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. На Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов, сообщает в понедельник местное издание "Страна" в Telegram-канале. "Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины (его имя пока не разглашается), врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник. Организаторы схемы подозреваются в том, что незаконно извлекали анатомические материалы (органы, их части, клетки людей)", - говорится в сообщении издания. Уточняется, что преступная группа состояла из 11 человек. Как сообщил собеседник издания, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии. В последующем биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.
https://ria.ru/20240507/ukraina-1944542277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
"Страна": на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
На Украине правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов, сообщает в понедельник местное издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины (его имя пока не разглашается), врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник. Организаторы схемы подозреваются в том, что незаконно извлекали анатомические материалы (органы, их части, клетки людей)", - говорится в сообщении издания.
Уточняется, что преступная группа состояла из 11 человек. Как сообщил собеседник издания, органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии. В последующем биоматериалы вывозились за границу. Всем участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В августе 2022 года тогдашний председатель комитета Верховной рады
Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий
сообщал, что область трансплантологии в стране начала развиваться рекордными темпами на фоне военных действий.