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При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/obstrel-1950284427.html
При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина
При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2024
При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Макеевки украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T21:22
2024-06-03T21:22
специальная военная операция на украине
макеевка
горловка
донецкая народная республика
денис пушилин
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Макеевки украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-городском районе Макеевки ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Мичурина погибла мирная жительница. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в Петровском районе города. По данным Пушилина, в Калининском районе Горловки был совершен сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на территорию детского сада №87, боеприпас не сдетонировал, на место происшествия приехали спасатели МЧС. В Докучаевске сброшенным с БПЛА взрывоопасным предметом поврежден объект гражданской инфраструктуры. "Зафиксировано 24 обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, выпущено 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка
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макеевка, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Горловка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина

Пушилин: при обстреле центра Макеевки украинскими войсками пострадала женщина

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Макеевки украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Центрально-городском районе Макеевки ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что в понедельник погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Мичурина погибла мирная жительница. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в Петровском районе города.
По данным Пушилина, в Калининском районе Горловки был совершен сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на территорию детского сада №87, боеприпас не сдетонировал, на место происшествия приехали спасатели МЧС. В Докучаевске сброшенным с БПЛА взрывоопасным предметом поврежден объект гражданской инфраструктуры.
"Зафиксировано 24 обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, выпущено 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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