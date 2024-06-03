https://ria.ru/20240603/obstrel-1950284427.html

При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина

При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина - РИА Новости, 03.06.2024

При украинском обстреле Макеевки пострадала женщина

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Макеевки украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T21:22

2024-06-03T21:22

2024-06-03T21:22

специальная военная операция на украине

макеевка

горловка

донецкая народная республика

денис пушилин

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела центра Макеевки украинскими войсками, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Центрально-городском районе Макеевки ранена женщина 1956 года рождения", - говорится в сообщении главы республики в Telegram-канале. Он отметил, что в понедельник погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Мичурина погибла мирная жительница. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в Петровском районе города. По данным Пушилина, в Калининском районе Горловки был совершен сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на территорию детского сада №87, боеприпас не сдетонировал, на место происшествия приехали спасатели МЧС. В Докучаевске сброшенным с БПЛА взрывоопасным предметом поврежден объект гражданской инфраструктуры. "Зафиксировано 24 обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, выпущено 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал глава республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

макеевка

горловка

донецкая народная республика

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макеевка, горловка, донецкая народная республика, денис пушилин, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия