https://ria.ru/20240603/obstrel-1950217076.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:16
2024-06-03T16:16
2024-06-03T16:16
специальная военная операция на украине
происшествия
стирол
сцкк
украина
горловка
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.30 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стирол, сцкк, украина, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стирол, СЦКК, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили боеприпас на центр Горловки с беспилотника