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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:06
2024-06-03T11:06
2024-06-03T11:06
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
происшествия
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 8.00 до 10.05 по этому же району было выпущено еще восемь таких же снарядов, а два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров - по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, горловка, петровский район, происшествия, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, Происшествия, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять натовских снарядов