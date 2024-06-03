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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/obstrel-1950112772.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:06
2024-06-03T11:06
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
петровский район
происшествия
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 8.00 до 10.05 по этому же району было выпущено еще восемь таких же снарядов, а два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров - по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
горловка
петровский район
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донецк, горловка, петровский район, происшествия, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Петровский район, Происшествия, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять натовских снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что с 8.00 до 10.05 по этому же району было выпущено еще восемь таких же снарядов, а два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров - по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаПетровский районПроисшествияСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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