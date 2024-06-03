https://ria.ru/20240603/obstrel-1950112772.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 03.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:06

2024-06-03T11:06

2024-06-03T11:06

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

петровский район

происшествия

сцкк

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка 10 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, два снаряда кассетного типа выпущено по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 8.00 до 10.05 по этому же району было выпущено еще восемь таких же снарядов, а два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров - по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, петровский район, происшествия, сцкк, донецкая народная республика