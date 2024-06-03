https://ria.ru/20240603/obstrel-1950091256.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 03.06.2024

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка

Мирная жительница ранена в Донецке в понедельник утром осколком снаряда, выпущенного украинскими силами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:53

2024-06-03T08:53

2024-06-03T08:53

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Донецке в понедельник утром осколком снаряда, выпущенного украинскими силами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром в Петровском районе возле частного дома по улице Луговского осколком вражеского снаряда была ранена женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия