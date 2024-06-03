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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка - РИА Новости, 03.06.2024
Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мирная жительница ранена в Донецке в понедельник утром осколком снаряда, выпущенного украинскими силами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:53
2024-06-03T08:53
2024-06-03T08:53
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Донецке в понедельник утром осколком снаряда, выпущенного украинскими силами, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодня утром в Петровском районе возле частного дома по улице Луговского осколком вражеского снаряда была ранена женщина 1967 года рождения", - написал Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240315/obstrel-1933103121.html
донецк
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Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: мирная жительница ранена осколком снаряда ВСУ