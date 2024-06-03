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В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию - РИА Новости, 03.06.2024
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию
США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:20
2024-06-03T22:20
2024-06-03T22:20
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джон кирби
великая отечественная война (1941-1945)
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и США к нему не причастны", - сказал Кирби в ходе брифинга. По словам представителя Белого дома, Вашингтон уважает решение Парижа на данный счет и предлагает французской стороне самостоятельно комментировать его.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
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в мире, сша, франция, россия, джон кирби, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, США, Франция, Россия, Джон Кирби, Великая Отечественная война (1941-1945)
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию
Кирби: США не причастны к отказу от приглашения РФ на празднование в Нормандии