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В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию - РИА Новости, 03.06.2024
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22:20 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/normandiya-1950289465.html
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию - РИА Новости, 03.06.2024
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию
США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T22:20
2024-06-03T22:20
в мире
сша
франция
россия
джон кирби
великая отечественная война (1941-1945)
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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и США к нему не причастны", - сказал Кирби в ходе брифинга. По словам представителя Белого дома, Вашингтон уважает решение Парижа на данный счет и предлагает французской стороне самостоятельно комментировать его.
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в мире, сша, франция, россия, джон кирби, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, США, Франция, Россия, Джон Кирби, Великая Отечественная война (1941-1945)
В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию

Кирби: США не причастны к отказу от приглашения РФ на празднование в Нормандии

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
"Решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и США к нему не причастны", - сказал Кирби в ходе брифинга.
По словам представителя Белого дома, Вашингтон уважает решение Парижа на данный счет и предлагает французской стороне самостоятельно комментировать его.
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
России не будет на юбилее высадки союзников в Нормандии, подтвердил Париж
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В миреСШАФранцияРоссияДжон КирбиВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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