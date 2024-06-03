https://ria.ru/20240603/normandiya-1950289465.html

В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию

В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию - РИА Новости, 03.06.2024

В США прокомментировали отказ Франции от приглашения России в Нормандию

США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T22:20

2024-06-03T22:20

2024-06-03T22:20

в мире

сша

франция

россия

джон кирби

великая отечественная война (1941-1945)

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. США не имеют отношения к решению Франции не направлять приглашение России на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Джон Кирби. "Решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и США к нему не причастны", - сказал Кирби в ходе брифинга. По словам представителя Белого дома, Вашингтон уважает решение Парижа на данный счет и предлагает французской стороне самостоятельно комментировать его.

https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html

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в мире, сша, франция, россия, джон кирби, великая отечественная война (1941-1945)