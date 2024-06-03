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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля - РИА Новости, 03.06.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:50 03.06.2024 (обновлено: 17:04 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/neft-1950232708.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля - РИА Новости, 03.06.2024
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:50
2024-06-03T17:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,16%, до 79,38 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара, минутами ранее показатель впервые с 8 февраля опускался ниже 75 долларов.
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экономика, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 8 февраля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,16%, до 79,38 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара, минутами ранее показатель впервые с 8 февраля опускался ниже 75 долларов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефть
 
 
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