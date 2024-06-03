https://ria.ru/20240603/neft-1950232708.html

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля - РИА Новости, 03.06.2024

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 80 долларов впервые с 8 февраля

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:50

2024-06-03T16:50

2024-06-03T17:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2%, а стоимость барреля марки Brent впервые с начала февраля опустилась ниже 80 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 16.59 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,16%, до 79,38 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,4%, до 75,16 доллара, минутами ранее показатель впервые с 8 февраля опускался ниже 75 долларов.

https://ria.ru/20240603/spg-1949767925.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть