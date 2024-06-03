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Уникальный элемент оружия времен Дмитрия Донского нашли под Тулой

Уникальный элемент оружия времен Дмитрия Донского нашли под Тулой - РИА Новости, 03.06.2024

Уникальный элемент оружия времен Дмитрия Донского нашли под Тулой

Редкую деталь копья и наконечники стрел XIV века, принадлежавшие участникам Куликовской битвы, обнаружили археологи государственного музея-заповедника "Куликово РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T03:00

2024-06-03T03:00

2024-06-03T03:00

наука

наука

тула

тульская область

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куликово поле (заповедник)

куликовская битва

история

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Редкую деталь копья и наконечники стрел XIV века, принадлежавшие участникам Куликовской битвы, обнаружили археологи государственного музея-заповедника "Куликово поле" в Тульской области, сообщили в пресс-службе музея.В ходе разведочных полевых работ его поисковым отрядом на месте Куликовской битвы впервые был найден вток – элемент копья, который насаживался на тыльную часть древка и позволял втыкать копье в землю, создавая упор, и тем самым помогал сдержать удар вражеской конницы, рассказал заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Евгений Столяров.Еще одной находкой стали два железных черешковых наконечника стрел. Первый – овально-удлиненной формы – является традиционным для лучников эпохи Куликовской битвы, а второй относится к типу бронебойных и считается более редким. Как объяснил эксперт, такие наконечники предназначались для точного поражения воина, пробивания кольчуги или пластинчатых доспехов."Чтобы обнаружить одну реликвию XIV века, приходится перелопатить тонны грунта, отсеяв при этом десятки килограммов металлического мусора, не имеющего отношения к 1380 году. В связи с этим каждая новая находка обладает огромной научной, культурной и сакральной ценностью. Данные реликвии, например, помогают детализировать масштаб сражения, а также расширить категории применяемого в ходе битвы вооружения", – рассказал Столяров.Он подчеркнул, что элементы оружия были найдены на южной периферии эпицентра сражения, что еще раз подтверждает правильность ранее сделанных выводов о месте столкновения и позволяет несколько расширить зону поисковых работ.По словам эксперта, находки уже прошли первичную консервацию. После полной реставрации они будут переданы в фонды музея и представлены в зале реликвий музейного комплекса "Куликово поле".

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