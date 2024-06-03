https://ria.ru/20240603/nato-1950294570.html
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе - РИА Новости, 03.06.2024
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
Украинцев, пребывающих в странах ЕС, нужно направить на передовую, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T23:28
2024-06-03T23:28
2024-06-03T23:28
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинцев, пребывающих в странах ЕС, нужно направить на передовую, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post"."У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить", — сказал он.По словам офицера, Украине необходимо увеличить численность армии, но для этого она не предпринимает необходимых "юридических и финансовых" шагов.На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950280641.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Германия, Польша, Россия, Украина, Бен Ходжес, Евросоюз, НАТО
"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе
Генерал НАТО Ходжес: украинцев нужно направить из Европы на передовую
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинцев, пребывающих в странах ЕС, нужно направить на передовую, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью "Kyiv Post".
"У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить", — сказал он.
По словам офицера, Украине необходимо увеличить численность армии, но для этого она не предпринимает необходимых "юридических и финансовых" шагов.
На Украине 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.