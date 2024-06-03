В ПА НАТО подали резолюцию о разрешении ВСУ бить по России оружием альянса
Щерба: в ПА НАТО подали резолюцию о разрешении ВСУ бить по целям в РФ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 июн - РИА Новости. Резолюцию о разрешении Украине применять переданное НАТО оружие по территории России подали в Парламентскую ассамблею Альянса, сообщил журналистам депутат сейма Польши, кандидат в депутаты Европейского парламента Михал Щерба.
Ранее представитель госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.
Он пояснил, что недавно участвовал в сессии парламентской ассамблеи НАТО в Софии и инициировал соответствующую резолюцию.
"Я был инициатором резолюции Парламентской ассамблеи НАТО о том, что нет никаких "красных линий" в отношении применения оружия, которое Украина получила от наших союзников по НАТО, в том числе от нас", - сказал Щерба.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.