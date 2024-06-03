https://ria.ru/20240603/nato-1950089024.html

Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов

Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2024

Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов

Ресурс блока НАТО уже близок к истощению и не способен остановить Россию, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T08:26

2024-06-03T08:26

2024-06-03T08:28

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн - РИА Новости. Ресурс блока НАТО уже близок к истощению и не способен остановить Россию, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. "Ресурс блока НАТО, он в принципе уже близок к завершению, потому что... НАТО даже не в состоянии выдать такого количества вооружения и оснащения, чтобы остановить Россию", - сказал Алаудинов. Он также отметил, что к завершению подходит человеческий ресурс украинских формирований. "Людей, желающих воевать против России, на территории Украины почти нет. Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо "унесенные ветром", скажем так, головы и души украинских формирований - этот костяк давно уже (канул) в небытие" - добавил Алаудинов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html

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россия, украина, сша, апты алаудинов, нато, в мире