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Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 03.06.2024 (обновлено: 08:28 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/nato-1950089024.html
Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов
Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов - РИА Новости, 03.06.2024
Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов
Ресурс блока НАТО уже близок к истощению и не способен остановить Россию, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T08:26
2024-06-03T08:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
апты алаудинов
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн - РИА Новости. Ресурс блока НАТО уже близок к истощению и не способен остановить Россию, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов. "Ресурс блока НАТО, он в принципе уже близок к завершению, потому что... НАТО даже не в состоянии выдать такого количества вооружения и оснащения, чтобы остановить Россию", - сказал Алаудинов. Он также отметил, что к завершению подходит человеческий ресурс украинских формирований. "Людей, желающих воевать против России, на территории Украины почти нет. Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо "унесенные ветром", скажем так, головы и души украинских формирований - этот костяк давно уже (канул) в небытие" - добавил Алаудинов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, апты алаудинов, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Апты Алаудинов, НАТО, В мире
Ресурс НАТО близок к истощению и не остановит Россию, заявил Алаудинов

Командир отряда спецназа "Ахмат" Алаудинов: ресурс НАТО близок к истощению

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 3 июн - РИА Новости. Ресурс блока НАТО уже близок к истощению и не способен остановить Россию, заявил журналистам командир отряда спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.
«
"Ресурс блока НАТО, он в принципе уже близок к завершению, потому что... НАТО даже не в состоянии выдать такого количества вооружения и оснащения, чтобы остановить Россию", - сказал Алаудинов.
Он также отметил, что к завершению подходит человеческий ресурс украинских формирований. "Людей, желающих воевать против России, на территории Украины почти нет. Основной костяк тех людей, из которых формировались те настроенные, прямо "унесенные ветром", скажем так, головы и души украинских формирований - этот костяк давно уже (канул) в небытие" - добавил Алаудинов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААпты АлаудиновНАТОВ мире
 
 
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